Disastro Lazio, la Juve ne approfitta: assalto al big biancoceleste

La Juventus ha messo nel mirino un giocatore della Lazio, rimasta esclusa dalle competizioni europee. Imminente l’assalto al big.

Chiuso in maniera positiva il discorso relativo alla qualificazione in Champions League, per la Juventus si apre ora quello relativo alla sessione estiva del mercato. Il club, alla luce delle tante delusioni e problematiche vissute durante la stagione, provvederà a sottoporre la rosa ad un profondo restyling volto a renderla maggiormente competitiva ad alti livelli e tesa a portare a Torino nuove pedine di qualità. Tra i possibili rinforzi vagliati rientra un giocatore della Lazio, che difficilmente resterà a Roma dopo quanto accaduto nell’ultima giornata di campionato.

Parliamo di Matteo Guendozi, colonna portante della formazione biancocelestepiazzatasi settima in classifica e, di conseguenza, rimasta fuori da ogni tipo di competizione europea. Il contratto del 26enne francese scade il 30 giugno 2026 ma, in realtà, il divorzio tra le parti potrebbe avvenire già a stretto giro di posta. Senza i fondi garantiti dai tornei continentali, i capitolini saranno infatti obbligati a fare cassa attraverso la cessione di qualche tesserato in modo tale da far quadrare i conti e incamerare risorse fresche da reinvestire.

Il classe 1999 ex Arsenal e Marsiglia, autore di una rete e 5 assist in 48 apparizioni complessive, in tal senso ha diversi estimatori che, a breve, proveranno a farsi avanti allo scopo di portarlo via dalla Città Eterna. Uno di questi è proprio Cristiano Giuntoli, pronto a piazzare almeno un paio di colpi volti a rimpolpare il reparto di centrocampo prima del debutto nel Mondiale per Club (previsto per il 19 giugno contro l’Al-Ain).

Mercato Juventus, nel mirino un top della Lazio: assalto imminente

Guendouzi piace molto al direttore sportivo bianconero, intenzionato ad aggiungere al gruppo un elemento abile non soltanto in fase di recupero del pallone che nella costruzione della manovra. I contatti tra le parti sono destinati a scattare nelle prossime ore con la Vecchia che, nella circostanza, cercherà di gettare le basi della trattativa e delineare la portata economica dell’operazione. Quello del transalpino, in ogni caso, non è l’unico nome presente nella lista elaborata dal manager.

Nel mirino c’è anche Sandro Tonali, protagonista di un’annata eccezionale al Newcastle impreziosita dalla conquista del pass valevole per la Champions e della Coppa di Lega ai danni del Liverpool. I ‘Magpies’ vorrebbero tenerlo tuttavia Giuntoli è al lavoro allo scopo di ottenere il “sì” degli inglesi: l’idea è quella di mettere sul piatto il cartellino di Douglas Luiz (o di Dusan Vlahovic) più un conguaglio da almeno 40 milioni. Work in progress. Guendouzi e Tonali si può.