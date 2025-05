Juve, primo regalo per Conte: firma per 20 milioni

Con l’arrivo di Antonio Conte la dirigenza bianconera pensa ad un grande colpo per il neo tecnico: la Juventus spende 20 milioni di euro

In casa Juventus sta per cominciare una nuova era. Igor Tudor dopo aver rimpiazzato Thiago Motta in seguito all’esonero e aver riportato la squadra bianconera in Champions League, è destinato a salutare la Vecchia Signora. Al suo posto, tra sogno e indiscrezioni concrete, il nome caldo è soltanto uno: Antonio Conte.

L’allenatore leccese è reduce da una stagione straordinaria alla guida del Napoli. Gli azzurri, dopo un testa a testa al photofinish con l’Inter, sono riusciti ad avere la meglio conquistando il quarto Scudetto della storia partenopea. Una stagione da incorniciare per Conte che mai come quest’anno è stato capace di dare un’impronta profonda alla sua squadra, un gruppo che con convinzione e carattere – al di là degli aspetti tecnici – è riuscito a battere la corazzata di Simone Inzaghi.

Dopo un solo anno, però, le voci di un addio si sono fatte insistenti e la separazione tra Conte ed il club di Aurelio De Laurentiis pare quasi scontata. Ad attendere Antonio c’è proprio il suo primo e grande amore, la Juventus, un club a cui ha sempre dimostrato di essere legato.

E così i vertici bianconeri starebbero già lavorando al come rinforzare la squadra per renderla adatta al gioco dell’ex Commissario tecnico, deciso a riportare la Juve al vertice del calcio europeo. E così Cristiano Giuntoli ha in mente diversi colpo per far felice Conte: uno in particolare sta attirando l’attenzione di tutti.

Juve, che colpo: Conte già gongola

Nonostante i grossi investimenti fatti nelle scorse sessioni di calciomercato, la Juventus è pronta a darsi da fare per cambiare volto ad una rosa che quest’anno ha mostrato il fianco a diversi preoccupanti limiti. Con Conte in panchina, questo è chiaro, si lotterà certamente per lo Scudetto.

E così tra i possibili rinforzi estivi sembra essere in pole position quello di Diego Moreira, giocatore del Strasburgo che già nel recente passato i vertici bianconeri avevano adocchiato. Secondo ‘Tuttojuve.com‘, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe allacciato i primi contatti per il laterale che può giocare in qualsiasi posizione sulla corsia mancina: da terzino, esterno o ala.

Il club francese lo aveva prelevato per appena 8,5 milioni la scorsa estate dal Chelsea ed oggi la valutazione del gioiello belga è di 20 milioni. Il classe 2004 è un profilo di grande prospettiva e in quella che potrebbe essere stata la sua prima ed ultima stagione con la maglia dello Strasburgo ha collezionato 34 presenze con 2 reti e ben 7 assist vincenti.