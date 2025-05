Adieu Juve, un top si trasferisce subito in Arabia

La Juventus si prepara a dire addio ad un top player. Per lui è forte l’interesse mostrato da una squadra della Saudi Pro League.

Punta ad anticipare i tempi la Juventus. I bianconeri, dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, si sono già messi al lavoro al fine di definire i prossimi colpi in entrata: l’idea è quella di piazzarne qualcuno già durante la speciale sessione di mercato attiva dal primo al 10 giugno, che precede il debutto nel Mondiale per Club. Diversi i top player nel mirino, tra cui uno in rotta con la sua attuale società. Riuscire a prenderlo, però, non si preannuncia facile a causa della forte concorrenza dell’Arabia Saudita.

Il nome è quello di Theo Hernandez, scivolato fuori dall’elenco dei giocatori imprescindibili del Milan. Il 27enne francese ha vissuto un’annata da incubo, andando incontro a numerose prestazioni negative che hanno spinto il management rossonero a stoppare la trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Il divorzio, di conseguenza, andrà in scena nel giro di qualche settimana. La Vecchia Signora, di recente, aveva effettuato alcuni sondaggi in vista della possibile cessione di Andrea Cambiaso al Manchester City.

Ora, invece, la strada che porta verso il traguardo è divenuta in salita. Il motivo, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Fabrizio Romano, è da ricercare nel forte interesse mostrato nei confronti del terzino mancino dall’Al-Hilal. Da non escludere, poi, un ritorno di fiamma dell’Al-Nassr che negli scorsi mesi lo aveva cercato salvo poi tirarsi indietro non reputando prioritario il colpo in questione.

Mercato Juventus, salta un colpo ambito: andrà in Arabia

Il Milan, dal canto suo, ha intanto provveduto a fissare il prezzo del cartellino (almeno 40 milioni) e ad individuare l’adeguato erede dell’ex Real Madrid: i riflettori, in tal senso, sono puntati su Maxim De Cuyper del Bruges, molto apprezzato anche dallo stesso Giuntoli. Il quale, a stretto giro di posta, sarà chiamato a rimpolpare il reparto offensivo alla luce degli imminenti addii di Dusan Vlahovic e di Arek Milik.

Il 25enne serbo, legato alla Vecchia Signora per un altro anno, ha rifiutato ogni proposta di rinnovo e, di conseguenza, verrà venduto al miglior offerente: possibile che la carriera dell’ex Fiorentina prosegua in Inghilterra, dove ha diversi estimatori (Chelsea e Newcastle). In ribasso le quotazioni del Fenerbahce (meta poco gradita alla punta). Al 31enne polacco, invece, sarà proposta la risoluzione consensuale. Si preannunciano quanto mai intense le giornate di Giuntoli.