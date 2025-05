Conte ha già dato l’ok: sarà ceduto per 15 milioni

Con l’arrivo ormai imminente di Conte in panchina, c’è già una svolta per il mercato bianconero: la Juve lo vende per 15 milioni

Il momento in casa Juventus è chiaro. Dopo aver conquistato il quarto posto e l’accesso alla prossima Champions League, il club bianconero si sta già soffermando su quelle che saranno le prossime mosse da compiere in sede di calciomercato.

A maggior ragione in vista del prossimo Mondiale per Club che si terrà a fine giugno e che contrapporrà alla Vecchia Signora i club più importanti al mondo. Ad ogni modo il nodo principale da sciogliere, da qui a poche settimane, riguarderà l’allenatore. Il ritorno di Antonio Conte sembra ormai un segreto di Pulcinella, in attesa solo dell’annuncio che il popolo bianconero attende ormai da diversi anni. Anni difficili nei quali la Juventus ha fatto fatica a brillare come un tempo.

E così nonostante l’ottimo lavoro portato avanti da Igor Tudor, sembrano destinate a separarsi le strade del club bianconero e quella dell’ex centrale, subentrato a Thiago Motta. Con Conte al timone di una Juventus nuova e rinnovata nelle ambizioni, tanto in Serie A quanto proprio in Champions League, saranno molteplici i cambiamenti che attendono il gruppo bianconero.

Conte punterà su giocatori in grado di fare la differenza e puntare sulla sua idea di calcio. A tal proposito si fa sempre più strada una bocciatura che potrebbe, quindi, spingere la dirigenza della Juventus a valutare un addio già nelle prossime settimane: con Conte in panchina, non troverà spazio.

Niente più Juve: Conte lo scarica

Al di là della questione attacco dove Vlahovic è sicuro di partire ed il grande sogno di Giuntoli continua a chiamarsi Victor Osimhen, la Juventus ha intenzione di cambiare tanto soprattutto a centrocampo. Un profilo, che pareva vicinissimo al rinnovo, ora può salutare la Vecchia Signora.

Il cambio in panchina può aver, di fatto, compromesso il futuro di Weston McKennie alla Juventus. Da mesi si parla di accordo ormai raggiunto tra l’entourage del calciatore americano e la dirigenza bianconera. Al momento, però, la firma non è ancora arrivata e il contratto del centrocampista texano rimane in scadenza il 30 giugno 2026. Al di là di come andrà a finire il discorso rinnovo, una cosa è chiara.

Conte sembrerebbe intenzionato a puntare su altri nomi per potenziare il centrocampo e McKennie a tal proposito non vi rientrerebbe. La Juventus, con la scadenza ormai vicina, potrebbe accontentarsi di circa 15 milioni di euro per lasciar partire McKennie durante i mesi estivi.

Il 26enne di Little Elm in quella che potrebbe essere stata la sua ultima stagione alla Juventus ha collezionato comunque 44 presenze con 5 gol e 4 assist vincenti, tra campionato e coppe.