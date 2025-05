Beffato il Milan, sorpasso Juve e colpo di Giuntoli

La conquista di un posto in Champions League è stata fondamentale per la Juventus anche in ottica mercato con i bianconeri pronti a chiudere un importante colpo beffando il Milan.

I rossoneri erano da tempo su un calciatore senza però riuscire a chiudere l’affare. La Juventus sembra essere stata più rapida nella corsa ed è ormai ad un passo dalla chiusura.

Sono giorni caldissimi per quello che riguarda il mercato soprattutto dal punto di vista della scelta delle panchine con tutte, o quasi, le squadre più importanti del campionato che sono chiamate a prendere una decisione definitiva per la propria guida tecnica. In casa bianconera si attende la decisione definitiva di Antonio Conte ma non è da escludere un proseguimento del rapporto con Igor Tudor, finito anche nel mirino dell’Atalanta per sostituire il partente Gasperini. Una volta definiti gli allenatori partirà il mercato relativo ai calciatori.

La Juventus è pronta a chiudere il colpo: Milan beffato

Diego Coppola si avvicina alla Juventus in maniera decisa. Stando a quanto affermato da L’Arena, il Verona avrebbe deciso di cedere il giovane difensore che è finito nel mirino di diverse squadre in vista della prossima stagione con i bianconeri in netto vantaggio.

Durante lo scorso mercato invernale fu il Milan a farsi avanti per il difensore senza però chiudere l’affare perché i rossoneri non salutarono nessun centrale in rosa. L’interesse dei rossoneri è rimasto ma al momento non ci sarebbero stati contatti tra le parti. Approfittando di questo momento di stallo la Juve si è inserita in maniera decisa ed è ad un passo dalla chiusura.

L’affare dovrebbe chiudersi positivamente sulla base di 12 milioni di euro più 3 di bonus con Coppola che andrà a rinforzare il reparto arretrato della Juventus. Non è da escludere che nella trattativa possa rientrare il prestito di quale giovane interessante della Juventus Next Gen che in questa stagione ha conquistato l’accesso ai playoff per andare in Serie B.

La chiamata in nazionale da parte di Luciano Spalletti è un chiaro segnale di come la stagione del difensore sia stata estremamente positiva con la maglia gialloblu. Il classe 2003 è pronto al salto di qualità con i veneti che sono pronti a sacrificarlo in sede di mercato per fare cassa e sistemare i propri conti in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti con i bianconeri intenzionati ad averlo a disposizione già al mondiale per club.