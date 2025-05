Juve e Real Madrid si stringono la mano, operazione in prestito

Prende forma il mercato bianconero e Giuntoli, in tal senso, ha in mente un grande colpo dal Real Madrid: l’idea fa felici i tifosi

La Juventus dopo aver conquistato il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League, sta vivendo settimane bollenti per quel che riguarda la programmazione della prossima stagione. Nel mezzo il calciomercato estivo, un tema bollente che può portare all’ennesima rivoluzione nella Torino bianconera.

La questione allenatore potrebbe, a sorpresa, risolversi con la conferma di Igor Tudor. Il tecnico croato, dopo le dichiarazioni contrastanti dei giorni scorsi, pare orientato a rimanere anche perché Antonio Conte secondo le ultime indiscrezioni parrebbe vicinissimo ad essere riconfermato sulla panchina del Napoli. Una reazione a catena che darebbe continuità al progetto bianconero, con Tudor pronto evidentemente a programmare la prossima stagione.

Il mercato sarà un fattore cruciale per la Juve che quest’anno, anche a causa di diversi infortuni, ha dovuto fare di necessità virtù. Le seconde linee non sempre hanno risposto presente e così spazio a diversi colpi, dopo le uscite che regaleranno il tesoretto necessario a Cristiano Giuntoli. Una novità importante potrebbe arrivare da Madrid, sponda Real.

Dal Real alla Juve: colpo clamoroso

È già successo in passato che le strade del club di Florentino Perez e della Juventus si siano incrociate, tanto in campo quanto in sede di mercato. Ed è proprio riguardo a questo secondo scenario che la Vecchia Signora potrebbe approfittarne durante l’imminente sessione estiva di calciomercato.

Non è un mistero che tra le necessità più impellenti a cui Giuntoli dovrà andare incontro vi è l’attacco. Dusan Vlahovic è ormai fuori dai giochi, pronto a dire addio ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la Vecchia Signora. Parallelamente restano in bilico le possibilità che Kolo Muani possa venire riscattato dal PSG, dopo il prestito dello scorso gennaio. E così una possibilità decisamente ghiotta potrebbe arrivare proprio da Madrid, con il Real di Perez pronto ad ‘aiutare’ la Juventus concedendo ai bianconeri uno dei suoi gioielli.

Si tratta del brasiliano Endrick, che già in questa stagione ha trovato poco spazio e che rischia di accumulare ancora meno minutaggio nella prossima stagione. Secondo ‘Sportmediaset’ la dirigenza delle ‘Merengues’ starebbe aprendo all’ipotesi cessione dell’attaccante 18enne ma soltanto in prestito secco: uno scenario ben chiaro, visto che da Madrid credono moltissimo in Endrick e puntano a farlo crescere giocando con continuità, anche se non con la maglia del Real Madrid.

Uno scenario che farebbe comodo alla Juve che punterebbe volentieri sul prodigio classe 2006 che a Madrid in questa stagione ha accumulato 37 presenze con 7 reti e 1 assist vincente, con appena 847′ sul rettangolo verde.