Dalla nazionale alla Juve, l’alternativa a Conte lascia di sasso

Sfumato definitivamente il ritorno di Antonio Conte, per la Juventus riparte la caccia al nuovo allenatore: l’alternativa lascia di sasso

Colpo durissimo per la Juventus che giovedì ha dovuto incassare il no secco di Antonio Conte che ha deciso di restare al Napoli, stravolgendo i piani dei bianconeri, convinti di avere il tecnico salentino in pugno.

Con un coup de theatre degno della sua persona De Laurentiis è riuscito a trattenere Conte con un progetto ambizioso, lasciando la Juventus con un pugno di mosche nella mano. Sfumato in maniera definitiva il ritorno del tecnico leccese, i bianconeri sono ora tornati a vagliare possibili alternative qualora decidessero di separarsi da Igor Tudor, le cui possibilità di permanenza sono ora nettamente aumentate.

Tuttavia, considerato che è in atto una riorganizzazione dal punto di vista dirigenziale, dare per scontato qualcosa in casa Juventus è al momento è davvero arduo e non sono esclusi nuovi colpi di scena. Nonostante il poco tempo a disposizione, la Juventus sta infatti provando ad inserirsi nella trattativa tra la Roma e Gasperini che ha chiesto qualche giorno di riflessione ai giallorossi prima di dare una risposta definitiva ed i bianconeri sono pronti ad aumentare il loro pressing.

Oltre Gasperini, però, c’è anche un altro nome che continua a frullare nella testa della Juventus ed è quello di Roberto Mancini, già contattato dopo l’esonero di Thiago Motta.

Juventus, ritorno di fiamma per Mancini: è l’ex ct l’alternativa a Conte

Il nome di Roberto Mancini è stato accostato alla Juventus qualche mese fa subito dopo l’esonero di Thiago Motta e, sebbene sia stato un profilo scelto da Cristiano Giuntoli, silurato dalla proprietà, resta tra le possibili alternative vagliate dalla dirigenza. L’ex ct dell’Italia ha grande esperienza a livello internazionale e, dopo esserci andato molto vicino, potrebbe ora davvero sedersi sulla panchina bianconera.

Il rifiuto di Conte ha letteralmente spiazzato la Juventus che sta ora cercando di riprendere il controllo della situazione e prima del Mondiale per Club si vuole fare chiarezza su quella che sarà la guida tecnica per la prossima stagione. Nonostante quello di Mancini sia un nome che non fa per niente felice la piazza, la Vecchia Signora ci sta pensando seriamente, conscia del fatto che un anno con Igor Tudor sarebbe troppo rischioso e darebbe poche garanzie.

Mancini, da parte sua, sarebbe felice di poter tornare ad allenare in Serie A ed aspetta solo una chiamata per rimettersi in gioco dopo la fallimentare esperienza alla guida dell’Arabia Saudita. Nei prossimi giorni, se non ore, sono attesi sviluppi importanti in casa Juventus ed i bianconeri sanno di non poter sbagliare ancora dopo l’ennesima stagione così travagliata.