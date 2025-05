Dice addio alla Juve, si chiude: giocherà nel Chelsea

Mazzata tremenda per la dirigenza bianconera, è pronto a firmare subito con il Chelsea: addio Juventus

Saranno giorni roventi in casa Juventus. Dopo aver visto sfumare ufficialmente il ritorno di Antonio Conte, che ha trovato l’intesa con De Laurentiis per rimanere a Napoli, il club bianconero deve fare i conti con la scelta del prossimo allenatore. Se la permanenza di Tudor non è da escludere, occhio a nomi di spicco che potrebbero diventare caldissimi prossimamente.

Come Roberto Mancini, fermo da tempo e già sondato in passato per la guida dei bianconeri. Ad ogni modo, indipendentemente da quelli che saranno i corposi cambiamenti alla guida tecnica, la Vecchia Signora è già sul pezzo per quel che concerne i prossimi obiettivi di calciomercato.

Il reparto avanzato era e rimane un punto cruciale della nuova Juve. L’addio di Dusan Vlahovic è ormai scontato così come potrebbe salutare Arek Milik, quasi mai impiegato quest’anno a causa dei tanti infortuni. Le pessime notizie per il popolo bianconero non finiscono purtroppo qui.

Juve, che batosta: sfuma il grande colpo

Una rivelazione di mercato che aggiorna, in maniera tutt’altro che felice, i tifosi della Juventus. Perché uno dei sogni di mercato della Vecchia Signora sembrerebbe destinato a sfumare in pochi giorni. Sulle sue tracce il Chelsea, pronto a portarselo a casa e a beffare non solo i bianconeri.

Si parla di attacco ed in particolar modo di Liam Delap, gioiello dell’Ipswich Town che si è messo in mostra in questa stagione nonostante la retrocessione dei suoi in Championship. La Juve ha da tempo nel mirino il 22enne inglese che piace tantissimo anche al Manchester United: i ‘Red Devils’ avevano praticamente chiuso l’affare, con l’accordo sia per il pagamento della clausola da 35 milioni che per l’intesa con lo stesso Delap già raggiunti. Mancava solo il sì del giocatore che, alla fine, pare aver cambiato idea.

Lo riferisce il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, specificando come sia il Chelsea la società che ad oggi pare destinata a chiudere l’affare con l’Ipswich Town. Su ‘X’, infatti, il post del giornalista parla chiaro: Delap ha già avuto dei contatti più che positivi coi ‘Blues’ che dunque nei prossimi giorni potrebbero chiudere ufficialmente l’affare.

Una preferenza che risulta decisiva, come uno schiaffo tanto allo United quanto alla Juve, che pianificavano l’assalto al 22enne di Winchester durante l’ormai imminente sessione estiva. Delap, in quella che sarà stata la sua ultima stagione con l’Ipswich, ha segnato 12 gol con 2 assist in 40 presenze complessive.