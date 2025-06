Allegri pronto a portarlo al Milan, il primo colpo arriva dalla Juve

Massimiliano Allegri pronto a influenzare il calciomercato rossonero: il neo tecnico del Milan pesca in casa Juventus

Il Milan sta per scrivere una nuova pagina della sua storia che i tifosi rossoneri sperano possa essere vincente, in tempi brevi. Sulla panchina del ‘Diavolo’ il grande ex, una vecchia conoscenza anche della Juventus: Massimiliano Allegri. Un tira e molla per il suo futuro che, dopo essere stato accostato al Napoli con forza, lo ha riportato dove ha vinto anche uno Scudetto.

Un Milan uscito con le ossa rotte da una delle stagioni più disastrose degli ultimi anni, nella quale è stato sbagliato quasi tutto quello ch si poteva sbagliare. L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo rossonero – che ha propiziato proprio in prima persona il ritorno dell’allenatore livornese a Milanello – è stato il primo segnale di ambizioni rinnovate che la proprietà ha voluto lanciare ai milanisti.

Ci sarà da lavorare sodo, da sudare tanto in campo quanto in sede di calciomercato: ed è proprio per quanto riguarda quest’ultimo scenario che interessa maggiormente ai tifosi del Milan. Allegri potrebbe incidere non poco sulle scelte che la dirigenza di Via Aldo Rossi ha intenzione di compiere da qui alle prossime settimane. Il Milan, però, è destinato anche a sfoltire la rosa e a tal proposito la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City pare ormai cosa fatta.

Tra i possibili innesti, invece, i rossoneri potrebbero attingere dalla Juventus. A Torino c’è un giocatore non più prioritario per la Vecchia Signora e che potrebbe invece far felice il tecnico livornese che lo accoglierebbe a braccia aperte in questa sua seconda avventura al Milan.

Dalla Juve al Milan: è il pupillo di Allegri

Uno dei nodi da sciogliere il prima possibile, per Allegri e il suo staff, sarà la difesa. La retroguardia del Milan ha mostrato limiti preoccupanti nell’ultimo anno, al punto che è stata proprio la fase difensiva ed i troppi gol presi ad inguaiare la classifica del ‘Diavolo’, mai in corsa per lo Scudetto.

Ecco perché un centrale esperto come Daniele Rugani, che Allegri ha utilizzato con continuità nei suoi anni alla Juventus, potrebbe presto tramutarsi in un obiettivo prioritario per la dirigenza meneghina. Tare potrebbe affrontare il tema Rugani con la dirigenza bianconera, forte del fatto che il contratto del 30enne di Lucca con la Juve scadrà tra appena un anno: l’esborso economico, in tal senso, sarebbe minimo.

Potrebbero bastare 7-8 milioni di euro per far felice Allegri che vedrebbe bene Rugani al centro della nuova difesa che Max ha intenzione di costruire. In attesa delle dovute valutazioni di Gabbia, Pavlovic, Tomori e Thiaw – con questi ultimi due che restano in scia di diversi club esteri – il profilo di Rugani può rappresentare l’acquisto sicuro e a costi contenuti. Staremo a vedere.