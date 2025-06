Dalla Juve ai nerazzurri, trasferimento assurdo in Italia

Trasferimento clamoroso in Italia: è in procinto di passare ai nerazzurri nonostante il suo legame con la Juventus, tifosi sorpresi

Ora che la stagione si è ormai conclusa, gli occhi di tutti sono puntati sulla sessione estiva di calciomercato che ci regalerà di sicuro tantissimi colpi sia per quanto riguarda la Serie A che per la Serie B.

Un mercato che coinvolgerà non solo i calciatori, ma anche gli allenatori visto che in massima serie si è scatenato un gran valzer di panchine che ha coinvolto tutte le squadre e non solo le big. Tra le squadre destinate a cambiare l’allenatore c’è anche il Pisa che, dopo aver smaltito l’euforia per i festeggiamenti dopo la storica promozione in Serie A, deve iniziare a progettare il proprio futuro che sarà senza Filippo Inzaghi.

Il tecnico sembra orientato a lasciare la panchina nerazzurra per restare in Serie B dove il Palermo gli avrebbe offerto un ricco contratto triennale per farlo diventare il suo nuovo allenatore. La proposta alletta molto Inzaghi che avrebbe anche ricevuto dal Pisa l’ok a trattare con altre squadre, mentre la società nerazzurra ha iniziato a guardarsi intorno in cerca del suo sostituto.

Il club toscano ha messo già alcuni nomi nella propria lista e stando quanto raccontato dall’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio tra questi vi sarebbe anche quello di un ex Juventus, vale a dire Andrea Pirlo.

Pisa, idea Pirlo per la panchina: i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Pisa sta pensando anche ad Andrea Pirlo per la propria panchina. Il club nerazzurro, che ha dato l’ok a Filippo Inzaghi a valutare offerte di altre società, ha avviato i primi contatti con l’ex allenatore di Juventus e Sampdoria e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

Quello di Pirlo non è l’unico profilo che piace al Pisa per la panchina ed in lista i nerazzurri hanno inserito anche Paolo Vanoli che lascerà il Torino, ma l’ex centrocampista è certamente uno dei nomi più caldi. Tutto fa pensare che la corsa per la panchina nerazzurra sarà tra Pirlo e Vanoli e spetterà al Pisa decidere su quale tecnico affondare il colpo visto che entrambi sono a piede libero.

Il possibile avvento di Pirlo in nerazzurro ha spiazzato i tifosi del club toscano, scatenando reazioni contrastanti. Per alcuni tifosi, infatti, Pirlo non è idoneo a guidare il Pisa in una stagione che non si preannuncia facile, mentre altri credono sia proprio l’uomo giusto per continuare il progetto avviato da Inzaghi. I prossimi giorni, se non ore, saranno cruciali per capire cosa farà il Pisa e la sensazione che si ha è che il ritorno di Pirlo su una panchina italiana in massima serie sia più vicino di quanto si pensi.