Allegri accontentato: il primo rinforzo del Milan arriva dalla Juve!

Dopo l’addio alla Juventus, giunto poco più di un anno fa dopo la conquista della Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha deciso di ripartire ancora una volta dalla Serie A dicendo di sì alla proposta del Milan.

Il tecnico livornese sta creando il suo staff in vista della prossima stagione e guarda con attenzione in casa Juventus per cercare di trovare i profili giusti per un gruppo di lavoro che possa riportare i rossoneri ad essere competitivi.

Torna in panchina Massimiliano Allegri e lo fa al Milan con il tecnico livornese che negli ultimi 15 anni di carriera ha guidato solamente i rossoneri e la Juventus, andandosi a sedere sulle panchine per due volte. La nuova avventura del tecnico livornese al Milan partirà a luglio ed al momento sta lavorando per cercare di capire quali siano le pedine da portare in rossonero, sia dal punto di vista dell’organico che dello staff. Un nome che piace molto ad Allegri arriva dalla Juventus e sembra che l’accordo per l’approdo a Milanello sia molto vicino.

Il Milan pesca in casa Juventus: arriva il regalo a Massimiliano Allegri

Stando a quanto affermato da TuttoJuve.com, Massimiliano Allegri avrà nel proprio staff l’attuale allenatore della Primavera della Juventus Francesco Magnanelli. L’ex centrocampista del Sassuolo tornerà quindi a collaborare con il tecnico livornese e lo farà stavolta al Milan.

Una volta sistemato lo staff il tecnico livornese cercherà di capire quali siano i giocatori giusti per cercare di rilanciare un Milan che durante l’ultima stagione, Supercoppa italiana a parte, ha fatto una tremenda fatica sia in campionato che in Champions League. Sono diversi i nomi accostati ai rossoneri ma prima di tutto sarà necessario chiudere delle cessioni per andare a sistemare un organico troppo ampio per disputare solamente campionato e Coppa Italia.

Tra i vari nomi che sono stati fatti per la squadra rossonera c’è anche quello di Daniele Rugani. Di ritorno dal prestito all’Ajax, il difensore centrale classe 1994 è pronto a far ritorno a Torino ma non sembra rientrare nei piani del club bianconero. Il Milan potrebbe regalare a Massimiliano Allegri uno dei suoi fedelissimi con un esborso molto contenuto considerato il fatto che la Juventus si accontenterebbe di circa 2 milioni di euro per il suo cartellino.

Per quello che riguarda la formazione Primavera bianconera potrebbe essere la volta di Simone Padoin come allenatore. L’ex centrocampista di Atalanta e Juventus è molto apprezzato da Massimiliano Allegri ma per lui potrebbe non esserci un futuro al Milan proseguendo la sua avventura in bianconero.