Dalla Juventus al Milan, Allegri lo vuole a tutti i costi

Ufficializzato il suo arrivo al Milan come nuovo allenatore, Massimiliano Allegri è al lavoro con Igli Tare ed il resto della dirigenza per cercare i giusti rinforzi per la sua squadra.

Il tecnico livornese sta valutando diversi profili in ottica futura considerati anche i possibili addii di alcuni calciatori al club in vista dell’estate.

Il Milan dovrà cedere almeno uno dei suoi pezzi pregiati della rosa per far quadrare i conti ed il club dovrà quindi trovare dei sostituti ai partenti cercando di contenere i costi dei cartellini. Tra i possibili partenti ci sono Theo Hernandez e Tijjani Reijnders con il terzino sinistro che è finito nel mirino dell’Al-Hilal, pronto a ricoprire il terzino di denaro per i prossimi anni. Nel caso in cui dovesse dare l’ok al trasferimento in Arabia Saudita, il Milan dovrebbe dare l’assalto ad un nuovo terzino sinistro. Oltre a De Cuyper e Firpo, ci sarebbe un altro nome che farebbe molto comodo alla squadra rossonera.

Nome nuovo per il Milan: assalto in casa Juventus

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe inserito nella lista dei desideri il nome di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus che potrebbe salutare i bianconeri in vista della prossima estate. Il giocatore piace molto a Massimiliano Allegri che avrebbe chiesto alla propria dirigenza di fare un tentativo.

I costi dell’operazione al momento appaiono proibitivi per il Milan che però dovrà ricevere dalla Juventus poco più di 14 milioni di euro per il cartellino di Pierre Kalulu. Il difensore francese potrebbe essere quindi una pedina di scambio nell’affare Cambiaso che però è finito da tempo nel mirino del Manchester City e del Bayern Monaco. A gennaio i bianconeri chiedevano una somma intorno ai 55 milioni di euro per l’esterno che potrebbe salutare per una somma intorno ai 45 milioni.

In casa Milan c’è sempre Fikayo Tomori, difensore centrale molto gradito alla dirigenza bianconera che però in questo momento è in fase di riassetto. Se da un lato l’operazione appare difficile per via delle alte richieste della Juventus per il cartellino del proprio calciatore, c’è anche da considerare il fatto che i bianconeri devono ancora decidere il nome del proprio allenatore.

Al momento appare difficile immaginare che l’affare possa andare in porto ma in casa Milan si monitora con attenzione la situazione relativa all’ex calciatore di Bologna e Genoa. Le vie del mercato, si sa, sono infinite e non è da escludere che possa arrivare una sorpresa a fine estate.