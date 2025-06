Gatti via per oltre 60 milioni, la Juve ha deciso

Nuova svolta di calciomercato per la Juventus, arriva la decisione sul futuro di Federico Gatti

In maniera tormentata e affannata, la Juventus è giunta in fondo a questa stagione calcistica, con una serie di problematiche, ma almeno raggiungendo l’obiettivo minimo, quello del ritorno in Champions League, traguardo cruciale per il futuro e dal quale si potrà iniziare a ricostruire. Per una ennesima rivoluzione che va a toccare la squadra fin nelle fondamenta.

Il primo avvicendamento di rilievo nella dirigenza, con l’addio di Cristiano Giuntoli e l’insediamento di Damien Comolli al suo posto, come direttore tecnico. Il biennio del dirigente toscano, arrivato dal Napoli, non ha dato i frutti sperati e il club ha optato per un cambio di rotta. Seguiranno l’arrivo, forse, di un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore, anche se in questo senso ci sono ancora incognite. La carica di ds potrebbe rimanere vacante e la conferma di Tudor non è da escludere.

Interventi importanti ci saranno invece di certo per quanto concerne il calciomercato, nel parco giocatori. Andando a caccia di rinforzi di alto livello, con altrettanti addii di spessore. Si riparte, per lo meno, da qualche certezza. In una stagione in cui a lungo la Juventus è stata condizionata dagli infortuni e con i volti nuovi che non si sono espressi sempre ad alto livello, Federico Gatti ha fatto la sua parte, eccome. Ma anche per il difensore sono iniziati, insistenti, i rumours di calciomercato. Il club bianconero ha comunque preso una decisione sul suo futuro.

Juventus, Gatti blindato: via solo per offerte shock e solo all’estero

Il centrale è una figura chiave della squadra e dello spogliatoio e per questo, a meno di proposte letteralmente indecenti, non si tocca. La valutazione viene fissata oltre i 60 milioni di euro, un muro altissimo da superare per tutte le pretendenti.

In Serie A, si era parlato dell’interessamento del Napoli di Antonio Conte, ma la Juventus non intende certo cedere uno dei suoi volti più rappresentativi a una diretta concorrente. Se proprio dovrà esserci un addio, si farà soltanto verso l’estero. In Inghilterra, Gatti ha tanti estimatori, ma per il momento nessuno sembra potersi e volersi spingere alle cifre richieste dai bianconeri per l’affare. Vedremo cosa accadrà da qui alla fine di un calciomercato lungo e tortuoso.