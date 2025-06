Inzaghi-Juve, tutto vero: la bomba scuote il mondo bianconero

Simone Inzaghi alla Juventus, rivelazioni inattese sulla clamorosa pista di calciomercato: cosa succede

Sono giorni caldissimi, a livello di calciomercato, come era ampiamente prevedibile già in chiusura di campionato. Sarà una sessione di trasferimenti scoppiettante e con tanti colpi di scena e l’inizio è stato degno delle aspettative, con il valzer degli allenatori che ha già riservato veri e propri fuochi d’artificio.

E’ entrato in gioco, a pieno titolo, anche Simone Inzaghi, quello che forse sembrava, almeno fino a qualche settimana fa, l’unico tra gli allenatori delle big ad avere una posizione piuttosto salda. Invece, gli scenari in casa Inter sono cambiati, eccome. Il tecnico ha chiesto garanzie concrete ai nerazzurri per rimanere e molto probabilmente non basteranno, vista la notevole offerta dell’Al Hilal che ha sparigliato le carte. Influisce anche la pesante sconfitta in finale di Champions, che potrebbe contribuire in maniera determinante a sancire la fine del suo ciclo a Milano.

Intrecci che riguardano in qualche modo anche la Juventus. Spiazzata dal no di Antonio Conte, che ha deciso di restare a Napoli. Respinta anche da Gasperini, che ha scelto di accettare la Roma. E che però è stata segnalata come una pretendente concreta per Simone Inzaghi, a cui affidare il nuovo ciclo, concludendo a breve l’interregno di Tudor.

Juventus, il retroscena su Simone Inzaghi: Cristiano Giuntoli ci aveva provato

Non soltanto una suggestione, ma anche, decisamente, qualche cosa di più. Un tentativo concreto infatti la Juventus lo aveva fatto, stando a quanto ha riportato il quotidiano torinese ‘Tuttosport’.

La pista infatti, si apprende, era stata vagliata da Cristiano Giuntoli, sondando il terreno con l’agente Tullio Tinti. Ormai, però, il toscano ha lasciato Torino, cedendo la poltrona di direttore tecnico a Damien Comolli. Ora, le priorità della Juventus parrebbero essere diverse. Tudor verrà confermato in panchina almeno per il Mondiale per Club, questo pare l’orientamento, per poi decidere il da farsi.

Ci sono intanto, sullo sfondo, altre ipotesi per il prosieguo, come potrebbero esserlo Stefano Pioli, Marco Silva, Roberto Mancini e Bruno Genesio. Un rebus da sciogliere quanto prima per i bianconeri, che hanno l’obbligo di preparare al meglio la nuova stagione e rilanciarsi dopo una serie di annate al di sotto delle aspettative. L’ambiente vuole tornare a vincere, anche la società, ma adesso non si può più sbagliare.