Juve, il primo rinforzo è da sogno: si chiude in prestito

La Juventus non sa ancora il nome del proprio allenatore ma sta cercando di non perdere di vista il mercato: c’è un primo colpo da fare in prestito

I bianconeri vorrebbero soffiarlo alla concorrenza, con un’altra big di Serie A che ha rivolto il proprio sguardo in quella direzione in queste settimane. Potrebbero venirsi a creare delle situazioni vantaggiose per acquistare il ragazzo solamente in prestito.

Il valzer delle panchine in Serie A si sta completando, con quasi tutti i pezzi del puzzle che stanno andando al proprio posto. La Lazio ha chiuso per Sarri, il Milan ha deciso il ritorno di Allegri, il Napoli e il Bologna si sono tenute strette Conte e Italiano, mentre la Roma ha provato la carta Gasperini per tornare ad essere competitiva. L’Inter, ultima in ordine temporale, ha salutato il dimissionario Inzaghi (destinato in Arabia Saudita) e sta per chiudere con Fabregas. Manca solo la Juventus (e la Fiorentina) all’appello per capire quale sarà il quadro completo della situazione.

Per ora rimane Igor Tudor, che sarà anche il tecnico del Mondiale per Club. Li verranno fatte delle valutazioni, con l’accoppiata Comolli e Chiellini che prenderà confidenza con il nuovo ruolo assegnatogli. Alla fine, qualora le cose dovessero andare bene, non è da escludere che si possa procedere ad una riconferma dell’attuale allenatore. Intanto, però Tudor o no, c’è da pensare al mercato e a qualche colpo da chiudere il prima possibile.

La Juventus punta dritta su Zhegrova: si può strappare in prestito dal Lille

C’è un nome che piace molto dalle parti della Continassa e si tratta del kosovaro Edin Zhegrova, messosi in mostra negli ultimi due anni con la maglia del Lille. Il classe ’99 è stato accostato a più riprese al Napoli di Conte, che ora starebbe però virando su Lee Kang-in del PSG.

Per Zhegrova si è fatta sotto quindi la Juve, che vuole però vederci chiaro riguardo alle condizioni fisiche del ragazzo, che soffre da tempo di pubalgia. In questa stagione, infatti, ha messo insieme appena 21 presenze, segnando 8 gol e fornendo 2 assist. Questi fastidi all’adduttore ne hanno limitato di tanto l’utilizzo e per questo la Juve vorrebbe un trattamento speciale per chiudere l’affare.

Si parla di un possibile prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo qualora il ragazzo dovesse disputare un certo numero di partite minimo. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca.