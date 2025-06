La Juventus ha detto no: cessione bloccata, resta in bianconero

La Juventus fa marcia indietro e decide di non mandare più via il giocatore: cessione bloccata, continuerà ad essere bianconero

Gli ultimi giorni sono stati decisamente movimentati in casa Juventus dove è in corso una profonda rivoluzione tanto a livello dirigenziale quanto dal punto di vista sportivo.

I bianconeri hanno dato il loro benvenuto a Damien Comolli come nuovo direttore generale e salutato ufficialmente Cristiano Giuntoli rescindendo in maniera il suo contratto. Liberatasi ufficialmente del suo ormai ex ds, la Juventus ha iniziato il casting per trovare un sostituto che possa fare meglio ed in lizza ci sono i nomi di Frederic Massara, Diego Lopez e Matteo Tognozzi, il cui ritorno è ormai certo, anche se bisognerà stabilire quello che sarà il suo ruolo.

Nonostante i bianconeri non abbiano ancora trovato il nuovo ds, la dirigenza sta già iniziando a lavorare su quello che sarà il futuro della squadra. Per quanto riguarda la guida tecnica, la Juventus pare orientata a confermare Igor Tudor almeno per il momento ed è intenzionata a valutarlo durante il Mondiale per Club. A livello di acquisti e cessioni, invece, la Vecchia Signora sta studiando il da farsi, ma ha già preso alcune decisioni in merito al futuro di alcuni giocatori.

Tra i nomi più chiacchierati nell’ultimo periodo c’era quello di Federico Gatti che con l’addio di Giuntoli sembrava destinato a lasciare i bianconeri. Tuttavia, la nuova dirigenza ha scelto di bloccare la sua cessione e solo un’offerta davvero indecente potrebbe farle cambiare idea.

Juventus, Gatti resta a Torino: bloccata la cessione

Come riportato da Tuttojuve.com, l’avventura di Federico Gatti a Torino è destinata a continuare anche per la prossima stagione. La Juventus non ha alcuna intenzione di lasciar partire il difensore ritenendolo incedibile ed ha chiuso le porte in faccia al Napoli di Conte e Manna che lo avrebbero voluto all’ombra del Vesuvio per rafforzare il reparto difensivo azzurro.

I bianconeri sono disposti a dire no a qualsiasi offerta proveniente dall’Italia ed aprirebbe alla cessione di Gatti solamente qualora arrivasse un’offerta da oltre 60 milioni di euro dall’estero. Una chiusura abbastanza netta per la Juventus che, anche senza Giuntoli, ha deciso di mantenere in rosa il difensore ed una volta scelto il nuovo ds si tornerà al lavorare per il rinnovo del contratto.

Prima dell’addio dell’ormai ex ds bianconero erano stati già avviati i contatti per il rinnovo di Gatti fino al 2029 con aumento dell’ingaggio e non dovrebbero esserci ripensamenti su quanto pattuito. Certo, l’entourage del giocatore dovrà parlare con la nuova dirigenza per capire quali sono le intenzioni future per il loro assistito, ma il rinnovo non appare in dubbio ed anche la volontà dei bianconeri di trattenerlo è un chiaro segnale in questo senso.