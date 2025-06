La Fiorentina non ne può più: anche lui è pronto a dire sì alla Juventus

Dalla Fiorentina alla Juventus, ennesimo colpo della Vecchia Signora direttamente dal club di Commisso: si può chiudere in tempi brevi

Alle spalle l’obiettivo quarto posto centrato in pieno, la Juventus è pronta a ripartire da Igor Tudor. Dopo le voci sul ritorno di Conte, che ha poi deciso di rimanere a Napoli, spazio alla fiducia piena per l’allenatore croato che ha intenzione di costruire una Juve a sua immagine e somiglianza.

Il calciomercato estivo sarà l’occasione giusta per la rinnovata dirigenza bianconera per mettere a disposizione di Tudor i nomi giusti, andando ad attingere da un club che negli anni scorsi ha regalato colpi di un certo peso ai tifosi della Juventus, con un nome in particolare in cima alla lista del ds Comolli.

In passato Juventus e Fiorentina si sono rese protagoniste di diverse trattative in sede di mercato, con soprattutto i bianconeri ‘specializzati’ nell’attingere dai talenti che anno dopo anno si sono messi in mostra con la squadra viola. Il club di Commisso ha ceduto gioielli come Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic ed in ultima battuta Nico Gonzalez.

Sorpresa Juve: nuovo scippo alla Fiorentina

Il prossimo potrebbe essere Dodò. La permanenza di Igor Tudor a Torino sembrerebbe poter portare ad una svolta profonda dal punto di vista tattico, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1. La tanto cara difesa a tre che si ripresenta ma che oggi non verrebbe supportata dagli uomini giusti.

Ecco che proprio in vista delle manovre più profonde che Damien Comolli ha in mente per ristrutturare la rosa della Vecchia Signora, il laterale destro sudamericano potrebbe essere la soluzione ideale per la Juventus del futuro. In attesa di esordire nel Mondiale per Club il prossimo 18 giugno contro l’Al-Ain, il nome di Dodò si fa strada tra le preferenze della dirigenza bianconera.

A riferire di tale possibilità è stato nelle scorse ore il ‘Corriere dello Sport’ che ha evidenziato come sulla destra bianconera vi sia una carenza che il nazionale brasiliano, classe ’98 ed in scadenza coi gigliati il 30 giugno 2027, potrebbe colmare con talento e tanta corsa. Proprio ciò che richiede Tudor per la sua idea di calcio, al fine di rendere la manovra bianconera rapida specialmente sulle corsie esterne.

Dodò al momento è lontano dall’idea di rinnovare e anzi potrebbe partire con una discreta facilità: andranno però accontentate le richieste di Rocco Commisso.

La Fiorentina per cedere il laterale 26enne chiederebbe non meno di 20-25 milioni di euro. Una cifra nelle ‘corde’ dei bianconeri che potrebbero fare un sacrificio in quella zona del campo.

In quella che potrebbe dunque essere stata la sua ultima stagione a Firenze, Dodò ha racimolato 46 presenze con 6 assist vincenti, diventando uno dei titolari fissi di Palladino, praticamente insostituibile.