Lascia la Juve e va al Psg, colpo improvviso

La Juventus può dire addio ad un giocatore, finito nel mirino del Paris Saint Germain. I neo Campioni d’Europa fanno sul serio per lui.

La Juventus, salvo sorprese dell’ultim’ora, si presenterà al Mondiale per Club con una rosa molto simile a quella che ha concluso la stagione. Le uniche novità riguardano l’assenza di Renato Veiga (rientrato al Chelsea) e la partecipazione di Daniele Rugani e di Filip Kostic, tornati alla base al termine delle rispettive esperienze vissute in prestito all’Ajax e al Fenerbahce. Randal Kolo Muani continuerà quindi a fare parte del gruppo tuttavia il suo futuro resta da scrivere. In bilico anche la posizione di un altro attaccante, nel mirino del PSG.

Parliamo di Francisco Conceicao, protagonista di un’annata in chiaroscuro a Torino. Il 22enne portoghese, preso dal Porto a titolo temporaneo per 10 milioni ad agosto, nella prima parte della stagione è riuscito spesso a mettersi in evidenza e a rendersi decisivo per le sorti della propria squadra. In seguito, però, è scivolato indietro nelle gerarchie siglando appena 2 reti nel periodo compreso tra gennaio e maggio. Numeri negativi, che hanno spinto la dirigenza a congelare l’idea di mettere sul piatto i 30 milioni necessari per acquistarlo dai ‘Dragoes’.

Le recenti interlocuzioni andate in scena tra le parti hanno consentito al classe 2002 (autore di 5 goal e 6 assist in 37 apparizioni complessive) di prolungare l’avventura alla Vecchia Signora e disputare la kermesse in programma dal 14 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti con indosso la maglia bianconera. Il divorzio, in ogni caso, potrebbe essere dietro l’angolo visto che un top team straniero ha cominciato a lavorare a fari spenti allo scopo di scipparlo, in tempi brevi, alla Juve.

Mercato Juve, addio in vista: il PSG fa sul serio

Si tratta del Paris Saint Germain, da poco laureatosi Campione d’Europa a spese dell’Inter. I francesi, nonostante la recente conquista della Champions League, non intendono cullarsi sugli allori e da ormai diversi giorni si sono messi a caccia di ulteriori pedine di qualità da consegnare a Luis Enrique. Tanti i profili visionati, tra cui proprio quello di Conceicao molto apprezzato dal management e dall’allenatore spagnolo per la capacità di giocare sia a destra che a sinistra e di inventare la giocata vincente in qualsiasi momento.

Il costo del cartellino è alla portata delle casse dei transalpini che, come detto, a stretto giro di posta proveranno a farsi avanti allo scopo di condurre in porto l’affare. La Juve, ora, riflette. Il tempismo si preannuncia fondamentale per evitare la beffa.