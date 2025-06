Beffa Juve, salta tutto: giocherà in Premier League

La Juventus si vede soffiare da un club inglese uno dei principali obiettivi di mercato, la svolta in negativo per i bianconeri

Entra nel vivo il nuovo percorso della Juventus, con la conferenza stampa ufficiale di insediamento di Damien Comolli come nuovo direttore generale. I bianconeri da qui proveranno a ripartire per aprire un ciclo vincente. Dalle prime parole del nuovo dirigente, sono arrivate già indicazioni interessanti e che in qualche modo aprono spiragli positivi.

La prima buona nuova è la conferma di Igor Tudor per tutta la prossima stagione. Si è scelto dunque di dare fiducia al tecnico croato, il che può aiutare a dare stabilità nella costruzione della squadra, anche perché trovare un altro allenatore a luglio sarebbe stato davvero molto complicato per i bianconeri. Altra conferma per la quale si lavora alacremente, è quella di Kolo Muani, che non è ancora fatta ma l’ottimismo sfoderato da Comolli è sicuramente degno di nota.

Pur in una sessione di trasferimenti che promette di essere rivoluzionaria, la Juventus dovrà ripartire da dei punti fermi, per cercare di mettere le basi di una annata e di un futuro importante. Mentre la squadra cercherà di fare il meglio possibile al Mondiale per Club, anche come vetrina commerciale, la società, dietro le quinte, inizierà a lavorare per rinforzi di alto profilo. Uno dei principali obiettivi però è probabilmente già svanito.

Juventus, niente da fare per Coppola: se ne va al Brighton

Nel reparto difensivo, si seguiva da un po’ l’evoluzione di Diego Coppola, difensore del Verona cresciuto esponenzialmente al punto da meritarsi la chiamata in Nazionale. Ma sul giocatore è arrivato a quanto pare prima il Brighton.

Stando a quanto viene riportato da alcuni organi di stampa, i britannici potrebbero strapparlo al Verona con una operazione da 10 milioni di euro più bonus, che potrebbe arrivare a un totale di 15 milioni di euro. La Juventus avrebbe tentato un inserimento dell’ultimo minuto, tuttavia tardivo e infruttuoso. La Premier League sarà il prossimo orizzonte professionale di Coppola, mentre i bianconeri dovranno cercare altrove il rinforzo difensivo di alto livello che tanto bramano. Le opzioni non mancano, da capire che cosa riuscirà effettivamente a fare la squadra mercato agli ordini di Comolli, indirizzata dal cosiddetto ‘moneyball’, per il quale c’è una curiosità davvero crescente.