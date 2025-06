Spalletti alla Juve porta il super colpo: tifosi bianconeri in festa

Luciano Spalletti è stato sollevato dall’incarico di ct della Nazionale ed è stato subito accostato alla panchina della Juve: nel mirino c’è un grande colpo

L’ex allenatore del Napoli ha guidato per l’ultima volta gli Azzurri contro la Moldova, centrando una vittoria interna per 2-0. La sconfitta pesantissima con al Norvegia ha portato però alla frattura definitiva. Ora si pensa già al suo futuro in un nuovo club.

Un fulmine a ciel sereno non deve esserlo stato, visti i risultati arrivati anche nell’ultimo Europeo, la scorsa estate. L’Italia era reduce da una debacle piuttosto pesante, sconfitta agli ottavi dalla Svizzera e fuori anzitempo nonostante fosse campione in carica. Spalletti sapeva di giocarsi molto contro la Norvegia, ma ha iniziato nel peggiore dei modi il percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali. Poco cambia la vittoria per 2-0 (scarto ridotto) contro la Moldova, con la classifica che potrebbe indicare con buona certezza l’arrivo al play-off.

Non andare ai Mondiali per tre edizioni di fila sarebbe un buco nero troppo grande da vivere per tutto il movimento azzurro, gravato da scelte sbagliate in serie e nessuna rivoluzione alle viste. Spalletti ha tolto il disturbo in panchina e Ranieri ha rifiutato, con il presidente Gravina che ora sente scottare la poltrona.

La Juventus punta dritta su Osimhen: Spalletti può portarlo a Torino

Luciano Spalletti è già stato accostato ad un altro club in queste ore, ovvero la Juventus. I bianconeri sono gli unici tra le big a non aver partecipato al valzer delle panchine, con Tudor che è stato confermato per il Mondiale per Club. A questo punto bisognerà capire se le parole di Comolli, che ha annunciato il tecnico croato in panchina anche il prossimo anno, corrisponderanno al vero o sono solo un incoraggiamento momentaneo.

Qualora Spalletti dovesse invece sbarcare a Torino in estate, il primo colpo di mercato potrebbe essere proprio quel Victor Osimhen che da tanto tempo sognano alla Continassa. Il Napoli non fa sconti e pretende 75 milioni per il cartellino. Il centravanti nigeriano può essere il perfetto sostituto di Vlahovic, garantendo paradossalmente anche un abbassamento del monte ingaggi. Spalletti, che lo ha allenato nella stagione dello Scudetto a Napoli, sarebbe felicissimo di ritrovarlo anche in questa nuova avventura. Vedremo se la doppia firma scalderà l’estate bianconera.