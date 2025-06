Il nuovo numero 9 della Juve arriva dalla Premier: il nome è una bomba

Non solo il riscatto di Kalulu e il rinnovo di Savona. Il nuovo attaccante della Juventus arriva dalla Premier League: è un top player

Comincia a prendere forma la Juventus del futuro. La società bianconera ha comunicato di aver prolungato il contratto di Nicolò Savona fino al 30 giugno 2030. Il classe 2003, dopo essere cresciuto nel settore giovanile bianconero, è stato aggregato alla prima squadra lo scorso agosto.

L’esterno, quindi, ha vestito la maglia bianconera in tutte le categorie acquisendo esperienza e maturando con costanza annata dopo annata. Nel frattempo i ragazzi di mister Igor Tudor proseguono la marcia di avvicinamento all’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al-Ain, in calendario il 19 giugno.

Ebbene, dopo i movimenti nel reparto arretrato con il riscatto dal Milan di Pierre Kalulu, l’addio a Roberto Veiga e con la permanenza di Federico Gatti che è in dubbio, c’è aria di rivoluzione anche nell’attacco della Juventus. Sembra con le valigie in mano Dusan Vlahovic, reduce da una stagione complicata: la partenza da Torino del centravanti serbo, infatti, come riportato da Agipronews, è quotata a 1.20 su William Hill. Ma allora chi al posto dell’ex viola? Il suo erede arriva dalla Premier League ed è un nome altisonante.

Juventus, idea Darwin Nunez del Liverpool

Non solo Randal Kolo Muani che Tudor ha inserito nella lista dei convocati per la rassegna negli Stati Uniti, con la dirigenza bianconera che lavora al rinnovo del prestito, in scadenza il 30 giugno, con il Paris Saint-Germain. Il nuovo centravanti bianconero, erede di Dusan Vlahovic la cui avventura all’ombra della Mole sembra arrivata al capolinea, potrebbe essere Darwin Nunez, attualmente in forza al Liverpool, secondo gli i giornalisti del sito ‘Juventibus’.

L’uruguaiano classe 1999 ha collezionato nella stagione appena andata in archivio 47 presenze totali per 2.038 minuti giocati mettendo a referto 7 gol e 7 assist. Insomma, numeri lontani anni luce dai 34, di cui 26 in campionato, dell’ultima stagione con la maglia del Benfica che gli hanno fatto meritare, nell’estate del 2022, la chiamata del Liverpool. Ragion per cui il 25enne attaccante dei Reds potrebbe decidere di cambiare aria, con la Juventus che potrebbe rappresentare l’opzione ideale per rilanciarsi.

Comunque, nella rosa dei candidati a sostituire Vlahovic figura anche il centravanti canadese del Lille, Jonathan David, già vicino alla Serie A nell’ultimo calciomercato estivo e autore di 16 reti nello scorso campionato francese. Altra alternativa potrebbe essere l’attaccante svedese dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres, 39 gol nell’ultima Liga portoghese. Inoltre, sempre in attacco ma sulle fasce, torna d’attualità la pista che conduce a Karim Adeyemi, ala del Borussia Dortmund.