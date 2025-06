Sprint Pogba, ci siamo: scelto il nuovo club

Pogba, dopo aver lasciato la Juventus, è finito nel mirino di un club pronto a puntare forte su di lui. Entrata nel vivo la trattativa tra le parti.

La Juventus, ormai, è un lontano ricordo. Un’esperienza agrodolce, conclusa nel modo peggiore a causa della nota vicenda Clostebol che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi. Ora, però, Paul Pogba è molto vicino al rientro: sebbene la squalifica sia terminata a marzo, il 32enne ha preferito prendersi tutto il tempo ritenuto necessario per recuperare una buona condizione fisica, tornare il modalità “calciatore” e valutare al meglio tutte le opzioni disponibili sul tavolo.

Per lui, in primavera, si era parlato di un possibile approdo in Russia o in Arabia Saudita ma entrambe le destinazioni non hanno scaldato il cuore del classe 1993, determinato a restare in Europa in quanto convinto di poter essere ancora determinante in una squadra di alto livello. Diverse le manifestazioni di stima e interesse ricevute dal suo entourage che, in questi mesi, ha provveduto a vagliare le varie proposte ricevute. In pole position c’è un club francese, pronto a chiudere in tempi brevi la trattativa e puntare forte sulla sua voglia di riscatto e rivalsa.

Parliamo del Monaco, che ha concluso al terzo posto la scorsa edizione della Ligue 1 a -4 dal Marsiglia secondo. I monegaschi hanno centrato la qualificazione in Champions League, e da ormai alcuni giorni, si sono messi alla ricerca di innesti e pedine di qualità da consegnare al tecnico Adi Hutter in modo tale da aumentare la competitività del gruppo a sua disposizione. Tra i nomi seguiti c’è anche quello di Pogba, che intriga non poco la dirigenza biancorossa.

Pogba si avvicina al rientro: trattativa avviata con il nuovo club

I contatti tra le parti sono scattati, entrando subito nel vivo. Il Monaco, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Fabrizio Romano, ha messo sul piatto un contratto biennale. Restano da limare alcuni dettagli legati all’entità dell’ingaggio e dei bonus da maturare tuttavia la fumata bianca risulta all’orizzonte. Le interlocuzioni proseguiranno nel fine settimana, con l’obiettivo comune di provare a trovare un’intesa soddisfacente per ogni attore coinvolto.

Il Monaco, che al tempo stesso sta cercando di prendere pure Ansu Fati dal Barcellona, conta di condurre in porto la trattativa in tempi brevi così da assicurarsi le prestazioni di Pogba e bruciare la concorrenza. Il centrocampista, la cui ultima presenza all’interno del rettangolo di gioco risale al 3 settembre 2023, ci sta pensando: l’incubo è quasi giunto al termine.