Bomba di mercato, un Big della Juve si trasferisce a Madrid

La Juventus sta valutando l’idea di cedere un proprio top player, ritenuto non imprescindibile. Il bianconero può sbarcare a Madrid.

La qualificazione in Champions League consentirà alla Juventus di progettare l’acquisto di qualche top player gradito ad Igor Tudor e di evitare, al tempo stesso, la partenza di Kenan Yildiz (molto ambito in Premier League). Qualche partenza, in ogni caso, avrà luogo. In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Dusan Vlahovic e Arek Milik esclusi dal nuovo progetto rispettivamente a causa delle complicazioni emerse in fase di rinnovo del contratto e dei tanti infortuni rimediati nella stagione appena andata in archivio. Possibile, inoltre, la cessione di un altro bianconero.

Parliamo di Andrea Cambiaso, protagonista di un’annata dai due volti. Fino a dicembre, sotto la gestione di Thiago Motta, il 25enne ha avuto modo di giocare spesso rendendosi utile pure in fase offensiva. A partire da gennaio, invece, il suo rendimento (anche per colpa di alcuni problemi fisici) è calato al punto da fargli perdere lo status di titolare inamovibile. Ad inizio anno si era parlato di un possibile trasferimento al Manchester City, sulla base di 60 milioni.

L’affare, in seguito, è però saltato con i ‘Citizens’ che, nel frattempo, hanno spostato altrove il proprio mirino. Il cursore classe 2000, di conseguenza, è rimasto alla base e farà parte della delegazione della Vecchia Signora che disputerà il Mondiale per Club (debutto fissato il 19 giugno contro l’Al-Ain). La permanenza di Cambiaso alla corte del tecnico croato, in ogni caso, potrebbe interrompersi presto. Sì, perché alla corsa si è iscritto un top team straniero: parliamo dell’Atletico Madrid, messosi alla ricerca di pedine di qualità da consegnare a Diego Simeone.

Mercato Juventus, un top può salutare: lo vogliono a Madrid

I ‘Colchoneros’, in particolare, hanno come priorità l’ingaggio di un terzino di spinta mancino, abile sia nella costruzione che nella finalizzazione della manovra in grado di fornire maggiori garanzie rispetto a Reinildo Mandava e Javi Galan. Il preferito della dirigenza spagnola risponde al nome di Theo Hernandez tuttavia i 25 milioni richiesti dal direttore sportivo del Milan Igli Tare sono stati ritenuti eccessivi: da qui l’idea di abbandonare la pista e battere quella che conduce a Cambiaso, autore di 2 reti e 5 assist in 42 apparizioni complessive.

I contatti sono destinati ad entrare nel vivo a stretto giro di posta. La Juve resta in attesa di una proposta concreta. Il divorzio non è affatto scontato.