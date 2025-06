Osimhen-Juve, arriva l’annuncio ufficiale

Annuncio importante in merito alla trattativa tra Osimhen e la Juventus, per i bianconeri un punto di possibile svolta

Ci vorrà tempo, per capire come sarà, effettivamente, la nuova Juventus, quella che nella prossima stagione dovrà cercare di scrollarsi di dosso le incertezze e i patimenti degli ultimi anni, per provare a tornare finalmente in lotta costante per il vertice, come non è avvenuto, di fatto, nell’ultimo lustro. Il club bianconero per ora si è concentrato sul rifacimento a livello dirigenziale, con l’arrivo di Comolli in luogo di Giuntoli e con le scelte in arrivo per direttore sportivo e direttore tecnico. In campo, la squadra di Tudor per ora non presenta novità e al Mondiale per Club cercherà di basarsi sulle sue vecchie certezze, trovandone magari di nuove.

E’ evidente, comunque, che la Juventus cambierà volto per quanto concerne diversi giocatori. Ci saranno numerose novità specialmente in attacco, il reparto che più di tutti potrebbe essere rivoluzionato. Si proverà a confermare Kolo Muani, ma al suo fianco servirà un altro grande nome. Il casting ipotetico dei bianconeri riguarda diversi profili, non è scomparso dai radar quello di Victor Osimhen, anzi. Il nigeriano è un profilo che continua a piacere molto, nonostante le difficoltà oggettive della trattativa con il Napoli. Ma di sicuro il club torinese continuerà a provarci.

Juventus, senti il grande ex Amoruso: “Osimhen deve essere il centravanti”

Anche perché è opinione comune che sia lui il nome giusto per rilanciare la Vecchia Signora e darle finalmente quel centravanti prolifico e inarrestabile che sta cercando e che non ha trovato, se non a sprazzi, in Vlahovic nelle ultime stagioni. La pensa così anche il grande ex Nicola Amoruso.

L’ex attaccante, intervenuto a ‘TMW Radio’, nel corso del programma ‘Maracanà’, ha spiegato, senza mezzi termini: “Per l’attacco io andrei dritto su Osimhen. E’ una certezza, conosce il nostro campionato. Può fare certamente la differenza. Con Giuntoli c’era una trattativa aperta, ora è da capire se sia ancora così. Non penso che Vlahovic resterà e Osimhen potrebbe giocare anche insieme a Kolo Muani, il francese ha fatto bene e potrebbe anche essere schierato da seconda punta a fianco del nigeriano. Credo che potrebbero comporre una coppia ben assortita”. Una indicazione ben precisa da qualcuno che sa come si fa a segnare, senza dubbio.