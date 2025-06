Scambio con Arthur e cash: nuova freccia per la Juve

La Juventus pronta a regalare il primo rinforzo a Tudor. Sul piatto il cartellino di Arthur ed un conguaglio economico per la freccia.

Il neo direttore generale della Juventus Damien Comolli, da ormai qualche ora, ha raggiunto la squadra negli Stati Uniti allo scopo di visionare le partite del Mondiale per Club e, soprattutto, iniziare a gettare le basi di qualche operazione in entrata. Nel mirino del manager, in particolare, c’è un esterno destro che ha ben figurato nella gara di esordio, confermando di possedere qualità fuori dal comune. I bianconeri, a breve, proveranno a prenderlo mettendo sul piatto non soltanto una quota cash ma anche il cartellino di un esubero: Arthur Melo.

Il regista 28enne è stato una delle poche note liete della complicata stagione vissuta dal Girona, classificatosi sedicesimo in Liga a +1 dal Leganes retrocesso. Il brasiliano, sbarcato in prestito nella città spagnola a febbraio dopo 6 mesi da separato in casa a Torino, ha totalizzato 15 presenze in campionato di cui 10 da titolare diventando subito il principale faro della manovra della formazione guidata da Michel. Ora il suo futuro risulta tutto da scrivere. Il giocatore, ad esempio, vorrebbe proseguire la propria esperienza in biancorosso.

La Vecchia Signora, invece, conta di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Wesley, di proprietà del Flamengo che, al debutto nella kermesse in corso di svolgimento negli Stati Uniti, ha battuto 2-0 l’Esperance di Tunisi. Il 21enne riscuote diversi consensi negli uffici della Continassa e piace molto ad Igor Tudor, per diversi motivi. In primis perché, nonostante la giovane età, ha già maturato grande esperienza ad alti livelli ed è nel giro della nazionale maggiore. Inoltre, dispone di ancora ampi margini di crescita.

Mercato Juventus, Arthur e cash per arrivare ala freccia: il piano bianconero

Il tecnico croato, in occasione di un recente confronto, ha chiesto a Comolli di fare tutto il possibile per prenderlo ritenendolo l’innesto giusto per portare linfa fresca sulla corsia destra. Da qui l’idea del manager di proporlo, unitamente ad un conguaglio economico, alla società di Rio de Janeiro. Il colpo, a queste condizioni, si preannuncia complicato visto che i rossoneri in mezzo al campo risultano coperti e ricchi di alternative.

Ecco perché Comolli, per chiudere l’affare, non esclude di seguire una strategia differente, ovvero esaudire le pretese economiche del Flamengo, che valuta il cursore intorno ai 25 milioni. I contatti tra le parti entreranno nel vivo a stretto giro di posta, probabilmente già nel week-end. Tudor, intanto, attende aggiornamenti positivi.