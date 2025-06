Scambio stellare tra Juve e Roma: due top cambiano maglia

Bianconeri e giallorossi al tavolo delle trattative: scambio clamoroso in vista, ecco cosa hanno deciso Juventus e Roma

Non c’è solo il Mondiale per Club nella testa dei vertici bianconeri. In casa Juventus, come è ovvio che sia, si sta lavorando alla prossima stagione e nel mezzo alle operazioni di mercato che riguarderanno il rinforzare la rosa bianconera. Così, è inevitabile pensare a tanti cambiamenti.

Dopo aver chiuso un’annata difficile col quarto posto e l’accesso alla prossima Champions League, Igor Tudor si è guadagnato la conferma e adesso le scelte per il futuro della squadra bianconera passeranno inevitabilmente tutte da lui. Il tecnico croato attende novità, in primis, dall’attacco.

Oltre ai lavori per la permanenza di Kolo Muani, occhio all’addio ormai certo di Dusan Vlahovi che, in scadenza tra un anno, ha già virtualmente chiuso la sua avventura a Torino. Allo stesso modo sta prendendo quota un’idea, una suggestione pazzesca, che riguarderebbe da vicino tanto la Juve quanto la Roma.

Juve, è già addio: scambio con la Roma

Il giornalista Paolo Rossi è intervenuto a ‘Radio Bianconera’ per fare il punto su quelle che potrebbero essere le strategie della Juventus, da qui ai prossimi mesi. Un calciomercato che, in effetti, rischia di regalare l’ennesima rivoluzione al popolo bianconero. E Rossi ha un’idea, uno scambio con la Roma che farebbe felici tutti.

“Koopmeiners che ho visto entrare in campo contro l’Al-Ain mi è sembrato ancora una volta un calciatore spaesato, che non ha quell’agonismo fondamentale per affrontare una stagione con la maglia della Juve. Un atteggiamento diverso da quello che abbiamo visto da Douglas Luiz”. Nonostante il brasiliano rimanga anche lui tra i papabili partenti, il focus è proprio sull’olandese costato ben oltre 50 milioni dall’Atalanta meno di un anno fa e che ancora oggi pare un pesce fuor d’acqua in maglia bianconera. Così, Rossi lancia una clamorosa suggestione che tocca da vicino la Roma di Gasperini.

Uno scambio, con Koopmeiners che ritroverebbe il suo ‘maestro’ nella Capitale, dal quale uscirebbe vincitrice pure la Vecchia Signora. “Se fossi Comolli o anche Chiellini, proverei a convincere la Roma a pensare ad uno scambio Koopmeiners-Konè, con un il centrocampo bianconero che sarebbe composto solo da ‘guerrieri'”. Una suggestione che, al momento, non vede nulla di concreto all’orizzonte. Ma si sa come il calciomercato segua vie infinite e quindi è facile aspettarsi novità in tal senso, soprattutto sul futuro dell’ex atalantino.

Koopmeiners nel suo primo ed unico anno alla Juventus ha collezionato 41 apparizioni tra campionato e coppe con 4 gol e 3 assist vincenti all’attivo. Il suo stipendio, in questo momento, è tra i più alti del club bianconero: sotto contratto fino al 30 giugno 2029 con la Vecchia Signora, l’olandese guadagna ben 4,5 milioni di euro a stagione.