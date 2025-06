Kolo Muani via dalla Juve: destinazione pazzesca

L’attaccante francese, in grande spolvero al Mondiale per Club, è stato messo nel mirino dalle big di Premier: addio clamoroso

Un ciclone. Appena arrivato dal PSG nel mercato di gennaio, Randal Kolo Muani ha avuto un impatto devastante con la maglia bianconera. 5 gol nelle prime 4 partite hanno da subito fatto gridare al colpo sensazionale per una squadra, all’epoca ancora diretta da Thiago Motta, che stava faticando terribilmente a trovare la via del gol.

Poi, improvvisamente, il buio. Un lungo periodo di astinenza finito con la rete al Monza oltre due mesi e mezzo dopo rispetto all’ultima marcatura. Tornato poi a segnare con discreta continuità nell’ultima fase della stagione, l’anti-eroe dei Mondiali 2022 in Qatar ha chiuso la sua prima avventura in bianconero con un bilancio generale positivo: 8 reti in 16 partite per una media di mezzo gol a gara.

Destinato, salvo diversi accordi tra le parti che però ancora non sono stati certificati ufficialmente, a tornare al PSG dopo il Mondiale per Club, l’attaccante non rientra comunque nel progetto tecnico di Luis Enrique, che proprio dalla cessione sua e di Marco Asensio ha ridisegnato il suo reparto offensivo, arricchito nel contempo dall’arrivo di un certo Kvaratskhelia.

Insomma, sebbene probabilmente il dialogo tra le due dirigenze dovrà essere impostato su nuove basi che poco avrebbero a che fare con gli accordi intrapresi nello scorso gennaio, il transalpino è considerato dalla ‘Vecchia Signora‘ uno dei profili dai quali ripartire nel prossimo campionato.

Nel frattempo però il nazionale francese, complice uno stato di forma scintillante mostrato negli Stati Uniti, ha attirato su di sé l’interesse di diversi top club britannici.

Kolo Muani, le big di Premier insidiano la Juve

Come riportato dal noto giornale francese ‘L’Equipe‘, sul classe ’98 ex Eintracht si starebbero materializzando le lusinghe non solo del Chelsea – già fattosi sentire con l’entourage del 26enne – ma anche quelle di Manchester United e Newcastle.

Legato al blasonato club parigino da un contratto in scadenza a giugno 2028, Kolo Muani è da tempo nella lista dei partenti stilata dallo stesso tecnico asturiano e dal DS Luis Campos.

L’irruzione sulla scena dei facoltosi club della Premier League – la cui disponibilità economica, nemmeno a dirlo, è superiore a quella del sodalizio bianconero – potrebbe essere fatale per le ambizioni della Juve, costretta a partecipare ad una pericolosa asta dalla quale difficilmente potrebbe uscirne vittoriosa.

Un punto a favore di Tudor e soci potrebbe però essere rappresentato dalla volontà dell’attaccante, che ha sempre dichiarato di trovarsi molto bene a Torino, e che sarebbe disposto assolutamente a continuare la sua avventura in Serie A.