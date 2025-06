Vlahovic e 30 milioni di euro: così arriva il nuovo bomber della Juve

La Juventus studia il piano per arrivare al suo nuovo bomber: i bianconeri pronti a cedere Vlahovic e sfruttare il tesoretto Mondiale

Il poco spazio concesso a Dusan Vlahovic in questo Mondiale per Club dove ha solo messo a segno una rete, per di più su calcio di rigore, conferma la volontà della Juventus di voler salutare il calciatore nella prossima sessione di mercato.

Per tutta la seconda parte della scorsa stagione, i bianconeri hanno provato a convincere l’attaccante serbo a rinnovare il proprio contratto con ingaggio spalmato su più anni, ma tale soluzione non ha convinto il giocatore. Il rifiuto, unito a prestazioni molto al di sotto della sufficienza, hanno spinto la Juventus a mettere sul mercato Vlahovic che, se prima era cedibile per una cifra attorno ai 60 milioni di euro, stavolta potrebbe anche andare via per 25-30 milioni di euro.

La Vecchia Signora si è già attivata per cercare il proprio sostituto ed in questi giorni ha intensificato i contatti con l’entourage di Jonathan David. L’attaccante canadese si svincolerà dal Lille a parametro zero e, dopo essere stato sedotto ed abbandonato dal Napoli, virato su altri obiettivi, si è riavvicinato in maniera importante ai bianconeri che non vogliono perdere altro tempo.

La Juventus ha messo subito a punto la propria strategia per portare David a Torino e, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, i bianconeri intendono sfruttare non solo l’addio di Vlahovic, ma anche il tesoretto di questo Mondiale.

Juventus, il piano per David: i bianconeri pronti a sfruttare il Mondiale

Per aver superato la prima fase del Mondiale per Club, assieme ai compensi ottenuti per la partecipazione e per le gare vinte, la Juventus ha già incassato 30 milioni di euro. Un tesoretto non banale e che, secondo Calciomercato.it, i bianconeri starebbero pensando di sfruttare per riuscire a portare Jonathan David a Torino.

Continuando ad avanzare nella competizione, la Juventus incasserà sempre più soldi ed il Mondiale potrebbe dunque dare un assist decisivo per permettere ai bianconeri di convincere l’attaccante canadese. Oltre al tesoretto Mondiale, la Juventus cercherà anche di incassare il massimo dalla cessione di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare il club bianconero.

L’operazione David richiede un investimento totale di 60 milioni di euro tra ingaggio, bonus alla firma e commissioni agli agenti del giocatore e la cessione di Vlahovic è dunque propedeutica all’acquisto del canadese. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra la Juventus e l’entourage di David e da parte bianconera c’è la volontà di raggiungere presto un’intesa per anticipare la concorrenza che potrebbe tornare alla carica