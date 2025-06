Batosta Juve, acquisto bocciato: regalati 25 milioni

Una mazzata tremenda per la dirigenza bianconera: bufera Juventus, così 25 milioni di euro sono regalati

Un cambio di pelle e di ambizioni dopo l’annata deludente. È questo lo spirito con cui Igor Tudor e la sua Juventus sono pronti a ripartire, con convizioni e ambizioni rinnovate. Si tornerà a lottare per lo Scudetto: questo un punto fermo del nuovo progetto portato avanti dal dg Damien Comolli.

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dal calciomercato e, in entrata, la Juventus ha le idee chiare su come e dove muoversi. L’attacco resta chiaramente la priorità, a maggior ragione vista la sicura partenza di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo a 25 anni è pronto a cambiare aria: niente rinnovo del contratto che, ad oggi, rimane in scadenza il 30 giugno 2026. Dal rendimento altalenante ad uno stipendio che tocca quota 12 milioni annui, evidentemente troppi per la Vecchia Signora.

Si lavora alla permanenza di Kolo Muani che sta dimostrando il suo valore nel Mondiale per Club e avrebbe già convinto Tudor: i contatti con il PSG sono avviati da tempo. C’è un problema, se così si può definire, che sempre per quanto riguarda l’attacco potrebbe rappresentare un’occasione per la dirigenza bianconera. La Juventus sta spingendo per un colpo che, sulla carta, potrebbe essere un affare. Non tutti, però, pensano sia la strada giusta da percorrere.

Juve, dirigenza distrutta: c’entra il prossimo colpo

Lo scrittore Graziano Carugo Campi come spesso accade ha commentato le vicende di mercato e, in questo caso, quelle di casa Juventus. Su ‘X’ ha infatti parlato di quello che sembrerebbe a conti fatti essere un colpo quasi in arrivo alla corte di Igor Tudor.

Si parla di Jadon Sancho, attaccante del Manchester United che ha vissuto gli ultimi mesi in prestito al Chelsea con cui ha anche vinto l’Europa League. Carugo Campi si è interrogato, in modo polemico, sulla bontà di quello che parrebbe essere un affare sempre più vicino alla chiusura. “Perché la Juve vorrebbe regalare 25 milioni allo United per Sancho non lo capisco. Mi ricorda l’operazione Kelly. O quella per Douglas Luiz. Sempre 25-30 milioni cash che si spostano in direzione inglese”.

Uno scetticismo, a dirla tutta, abbastanza comprensibile viste le difficoltà avute dall’ala londinese negli ultimi anni. Sancho, sotto contratto con i ‘Red Devils’ fino al 30 giugno 2026, ha collezionato complessivamente appena 5 reti nell’ultimo anno, con anche 10 assist vincenti in 42 apparizioni complessive.

L’inglese non rientra nei piani di Amorim e la Juve, che aveva pensato a lui già lo scorso gennaio, sarebbe adesso pronta ad accelerare per dare una più ampia scelta a Tudor in attacco. Sulla richiesta dei 25 milioni di euro, poi, solo il campo potrà eventualmente dire se saranno stati troppi. O troppo pochi.