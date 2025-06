Dopo il pesante ko contro il Manchester City, la ‘Vecchia Signora’ è nel mirino della critica e dei tifosi. Giuntoli distrugge la Juventus: “Danni devastanti”

Archiviata la pesante sconfitta subita per mano del Manchester City nell’ultimo match della fase a gironi del Mondiale per Club, in corso di svolgimento negli Stati Uniti, gli uomini del tecnico Igor Tudor mettono nel mirino gli ottavi di finale.

La Juventus, infatti, tornerà in campo martedì, 1° luglio, alle ore 21.00 contro il Real Madrid contro il quale servirà una prestazione completamente diversa rispetto a quella offerta contro il City di Pep Guardiola. Sarà un altro banco di prova per le ambizioni della compagine bianconera guidata da Igor Tudor.

Insomma, dal confronto con i blancos, dopo il pesante ko contro i Citizens, si capirà se la ‘Vecchia Signora’ può giocarsela alla pari contro i top team europei e se, quindi, potrà recitare un ruolo da protagonista sul palcoscenico della Champions League. Del resto, come si suol dire, due indizi fanno prova.

Invece, un noto commentatore non ha bisogno di attendere l’esito del match contro le merengues per sapere che questa Juventus non è all’altezza delle grandi d’Europa dal momento che Giuntoli, l’ex Managing Director Football, ha fatto ‘danni devastanti’.

Fabio Ravezzani: “La Juve ha bisogno di calciatori forti. Giuntoli ha fatto danni devastanti”

Igor Tudor è già finito nel mirino della critica e dei tifosi in quanto le sue scelte per il match contro il Manchester City non hanno convinto. Tuttavia, la prova contro i Citizens ha dimostrato che il tecnico croato non ha a disposizione una rosa dello stesso livello di quella inglese.

Infatti, “il 5-2 è un segnale inequivocabile per Elkann. Questa Juve ha bisogno di calciatori forti e di un tecnico molto bravo per arrivare tra le prime 4. Con un mercato al risparmio non si va lontano. Purtroppo Giuntoli ha fatto danni devastanti. E la filosofia di Comolli è pericolosa“, il post su ‘X’ del giornalista e conduttore televisivo, Fabio Ravezzani.

Opinione, quella del noto giornalista, condivisa ai piani alti della Continassa alla luce di quanto riportato dal magazine tedesco “Kicker”: la Juventus sarebbe sulle tracce di ben tre calciatori dello Stoccarda. I tre indiziati sarebbero il difensore centrale Jeff Chabot, che ha una valutazione di 20 milioni di euro, il terzino mancino Maximilian Mittelstädt, che la scorsa stagione ha collezionato 44 presenze, 8 delle quali in Champions League, ed Ermedin Demirovic, per il quale servirebbero tra i 30 e i 40 milioni di euro, una valutazione da top player giustificata dalle sue prestazioni.

Infatti, l’attaccante bosniaco, accostato in passato al Milan e che lo scorso 25 marzo ha spento 27 candeline, è stato protagonista di un’ottima ultima stagione con la maglia dello Stoccarda mettendo a referto 17 gol e 6 assist in 49 apparizioni. Dunque, per la ‘Vecchia Signora’ un triplo colpo da oltre 80 milioni di euro per tornare a essere alla pari con le big d’Europa.