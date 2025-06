Svolta Juve, Osimhen è spalle al muro: c’è poco da fare

Osimhen e la Juventus, arriva la tanto attesa svolta di mercato: il bomber è spalle al muro, già deciso il suo futuro

Esistono davvero pochi dubbi sul fatto che c’è un reparto, in casa Juventus, al centro di continue voci di mercato. Una sezione del campo, l’attacco, che più di tutti vivrà una vera e propria rivoluzione. Lo sa bene Damien Comolli che ha ereditato una situazione abbastanza complicata da Giuntoli, soprattutto per quel che concerne un addio.

Quella legata a Dusan Vlahovic è una questione a dir poco spinosa. Dopo mesi di trattative e tentativi per arrivare ad un accordo, alla fine il 25enne di Belgrado ed il suo entourage non hanno trovato l’intesa per prolungare il contratto. Ad oggi, dunque, Vlahovic rimane in scadenza il 30 giugno 2026 ed il suo destino è segnato: la dirigenza bianconera attende soltanto una proposta di un certo calibro – gradita al calciatore – per potergli dire addio e incassare un tesoretto che parrebbe agirarsi intorno ai 30 milioni. Allo stesso modo la Juventus risparmierà anche sullo stipendio da 12 milioni di euro che dovrebbe garantire all’ex Fiorentina da qui ai prossimi dodici mesi.

Parallelamente rimane aperta la possibilità di una conferma di Randal Kolo Muani, dopo discussioni e dialoghi aperti già da settimane con il PSG. Il bomber francese dovrebbe rientrare a Parigi dopo il Mondiale per club: non è da escludere una permanenza a Torino, stavolta a titolo definitivo. Detto dei due casi che da tempo monopolizzano l’attenzione, resta vivo, vivissimo sullo sfondo il nome di uno dei centravanti più prolifici e chiacchierati d’Europa.

Già con Giuntoli in dirigenza, che lo conosce bene avendolo portato a Napoli, Victor Osimhen è stato al centro dei pensieri della dirigenza juventina. Uno scenario, quello che va prospettandosi, davvero clamoroso. Con la Juventus in primissima fila per tentare di accogliere la punta, reduce dal prestito al Galatasaray.

Osimhen-Juve, che svolta: sorpresa clamorosa

41 presenze 37 gol e 8 assist vincenti con la maglia della società turca: numeri da urlo che, però, non sembrano aver convinto la dirigenza del Galatasaray a sborsare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria per tenersi stretto Osimhen. Il calciatore, poi, ambisce a ben altro.

‘Repubblica‘ nelle scorse ore ha fatto il punto della situazione, con Osimhen che starebbe rischiando grosso. Tra una manciata di ore la punta terminerà il suo contratto con i turchi e sarà destinato a tornare a Napoli dove il prossimo 15 luglio la squadra di Antonio Conte si riunirà per il ritiro a Castel Volturno. A sorpresa, potrebbe rientrarvi proprio il 26enne di Lagos nel caso in cui non ‘porti’ un club disposto a pagare la clausola. 75 milioni o Osimhen resta dov’è: questa la posizione irremovibile di Aurelio De Laurentiis, che ha messo Osimhen ed i club interessantii davanti ad un durissimo ‘aut aut’.

In questo momento per l’attaccante non c’è la fila e l’unico club che pare essersi mosso concretamente è l’Al-Hilal. L’attaccante di proprietà del Napoli ha già detto no ad una proposta da 40 milioni netti a stagione, con la società araba pronta a firmare un assegno da 75 per le casse azzurre.

Non è escluso che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente cambiare, con la dirigenza dell’Al-Hilal che potrebbe tornare alla carica nella speranza di far cambiare idea all’attaccante nigeriano. Staremo a vedere: la Juve, intanto, è avvisata.