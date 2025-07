Juventus, l’avventura è al capolinea: addio in Serie A

Sulla sua avventura alla Juventus scorrono i titoli di coda: addio ai colori bianconeri ma rimane in Serie A. Ecco di chi si tratta

In casa Juventus tra i temi principali di questa finestra di calciomercato c’è sicuramente quello relativo al futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, reduce da una stagione sotto le aspettative, sembrava essere destinato alla cessione, però ora lo scenario potrebbe cambiare. L’ex centravanti della Fiorentina, infatti, potrebbe decidere di restare in bianconero ma senza rinnovo del contratto.

Anche perché, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ipotesi Milan, di cui si è tanto parlato e scritto in queste ultime settimane, sembra essere più una suggestione mediatica che una pista concreta, con Max Allegri, neotecnico dei rossoneri, che sembra avere altre priorità per il reparto offensivo.

Se, dunque, l’avventura di Dusan Vlahovic all’ombra della Mole Antonelliana non sembra ancora essere giunta al capolinea – complicando così i piani della ‘Vecchia Signora’ che punta all’ingaggio di Jonathan David e al riscatto di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain – su quella di un altro bianconero cominciano a scorrere i titoli di coda.

Mattia Perin, tre club di Serie A sulle sue tracce

Nonostante i 5 gol subiti, anche nel match contro il Manchester City Michele Di Gregorio ha dimostrato tutte le sue qualità: senza le sue prodigiose parate il passivo sarebbe potuto essere ancora più pesante. Insomma, l’ex Monza è una delle poche certezze di questa Juventus, ragion per cui anche nella prossima stagione non sembra esserci molto spazio per Mattia Perin che nell’ultima ha raggranellato in totale 9 presenze, per 750 minuti giocati, con 8 gol subiti e 3 clean sheet.

E, infatti, secondo quanto scrive ‘Tuttosport’, il futuro di Mattia Perin, che non è partito con il resto della squadra per gli Stati Uniti per l’avventura al Mondiale per Club, sembra lontano dalla Juventus. Sulle sue tracce ci sono il Sassuolo (destinazione però già rifiutata dal portiere), l’Atalanta e il Bologna. Staremo a vedere ma, come detto, l’esperienza in bianconero dell’ex Genoa sembra essere giunta al capolinea.

Comunque, rimanendo nel reparto arretrato, tra i profili accostati alla Juventus nel corso di queste ultime settimane c’è anche quello di Flavien Enzo Thiedort Boyomo, difensore in forza all’Osasuna che di certo non farà le barricate per trattenerlo. Tuttavia, come rivelato dal “Corriere dello Sport”, serve una sostanziosa offerta, all’incirca sui 25 milioni di euro, per strappare il sì del club spagnolo alla partenza del classe 2001 francese anche perché su quest’ultimo hanno messo gli occhi non solo i bianconeri.