Yildiz in cambio di due fenomeni: annunciato lo scambio due per uno

Il talentuoso giocatore bianconero, brillante al Mondiale per Club, potrebbe finire in uno scambio clamoroso: due fenomeni in arrivo alla Juve

Fine della corsa. Al cospetto prima del Manchester City, nell’ultima partita del girone eliminatorio, e poi del Real Madrid nel difficile ottavo di finale che il tabellone ha a quel punto riservato alla ‘Vecchia Signora‘, la Juve di Igor Tudor ha mostrato tutti i suoi limiti, salutando in anticipo il Mondiale per Club con due sconfitte diverse nel punteggio, ma non per questo dissimili nel dominio subìto dalla pur prestigiosa avversaria di turno.

Pur nella delusione di un cammino che forse nessuno si sarebbe aspettato poter regalare chissà quali sogni di gloria, emergono però degli aspetti positivi. Uno di questi, forse il più indiscutibile, oltre che grandemente importante per l’immediato futuro della Juve, è stato l’ottimo torneo disputato da Kenan Yildiz, il gioiello bianconero che, evidentemente liberato da dettami tattici troppo stringenti (il riferimento a Thiago Motta non è assolutamente casuale) sta finalmente sprigionando con continuità il suo talento.

Il classe 2005, tre gol e due assist nelle quattro gare Oltreoceano, è legato al club piemontese da un contratto in scadenza a giugno 2029, ma è già da tempo oggetto di innumerevoli rumors di mercato provenienti soprattutto dalla Premier.

Quasi certamente destinato all’addio qualora la Juve non fosse riuscita – come poi ha invece fatto – a qualificarsi per la Champions League attraverso il campionato, il turco è rimasto con le stigmate di colui sul quale dovrà essere impostata, proprio a livello tecnico, la Juve che verrà. Non per questo però si sono placate le indiscrezioni di mercato.

Yildiz, suggestivo 2×1 per portarlo via da Torino: la situazione

In campo, nella gara tra Merengues e bianconeri all”Hard Rock Stadium‘ di Miami, c’era anche un certo Arda Guler, connazionale del gioiello bianconero, giunto al suo terzo anno di militanza nel club spagnolo, e destinato, secondo il giudizio unanime di tutti gli operatori di mercato, ad un futuro roseo quanto meno come quello profetizzato per Yildiz.

Il talento, coetaneo dello juventino, era stato già messo nel mirino da parecchi club della nostra Serie A, che sognavano di averlo tra le proprie fila in prestito. Magari con le stesse modalità con cui l’ambizioso Como si è giovato delle doti di Nico Paz, il geniale mancino ‘parcheggiato’ in riva al lago dal Real Madrid, che ne detiene il diritto di ‘recompra‘ ancora per la stagione 2025/26. Anzi no. L’ibero-argentino potrebbe clamorosamente finire in uno scambio di mercato che coinvolge i suddetti campioncini turchi.

Scambiereste Yildiz per Nico Paz e Arda Guler (alla pari)? — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) June 30, 2025

La provocazione, suggestiva, è stata lanciata dal giornalista Graziano Carugo Campi sulle pagine di X. L’idea di cedere Yildiz accogliendo a Torino Nico Paz e Arda Guler non sembra al momento rientrare nei piani delle due dirigenze coinvolte, ma la sola idea lanciata nell’etere ha scatenato un dibattito all’interno del quale non pochi tifosi juventini sarebbero possibilisti di fronte all’ipotesi…