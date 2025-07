La Juventus è disperata: mercato stravolto

Prosegue il momento complicato della Juventus, reduce dall’eliminazione al Mondiale per Club. Stravolto il mercato dei bianconeri.

L’eliminazione nel Mondiale per Club, patita per mano del Real Madrid, ha spinto la Juventus a rompere gli induci e concretizzare l’acquisto di Jonathan David. L’operazione in questione rappresenta soltanto la prima di una lunga serie di innesti ritenuti necessari dal direttore generale Damien Comolli e da Giorgio Chiellini allo scopo di rendere più competitiva la rosa a disposizione di Igor Tudor ma alcune criticità, registrate nelle ultime ore, rischiano di frustrare i piani del management bianconero.

L’idea era quella di finanziare i prossimi colpi utilizzando i proventi della cessione di Dusan Vlahovic, ormai escluso dal progetto. Il problema, però, è che il 25enne serbo non ha alcuna intenzione di lasciare Torino. O meglio, andrà via soltanto nel caso in cui dovesse ricevere proposte a lui gradite. Altrimenti, rimarrà fino alla scadenza del contratto, in vigore fino al 30 giugno 2026. Per lui, finora, si sono fatte avanti due squadre ma entrambi gli assalti sono andati a vuoto.

Una di queste era il Fenerbahce, che già a gennaio aveva fatto sapere di essere pronto ad acquistarlo. La seconda è l’Al-Ahli, che ha messo sul piatto un ricco triennale da 20 milioni netti all’anno per convincerlo a lasciare l’Europa. Manifestazioni d’interesse spente sul nascere dal classe 2000, più orientato invece a proseguire la propria carriera in Premier League. In corsa risulta esserci soltanto il Newcastle, che ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi volti a verificare la fattibilità dell’affare mentre l’Arsenal si è defilato preferendo Viktor Gyokeres.

Mercato Juventus, si complicano i piani bianconeri: rifiuta ogni destinazione

Un problema in più da gestire per la Vecchia Signora, chiamata a rafforzare il gruppo e a sanare le numerose criticità emerse a livello di gioco in questi mesi. L’addio di Vlahovic, autore di 17 reti e 4 assist nelle 44 apparizioni totalizzate nell’ultima annata, in tal senso viene considerato un passaggio fondamentale per sbloccare il progetto di restyling ed incamerare almeno 35 milioni tuttavia i vari “no” espressi dal calciatore, e la prospettiva di perderlo a parametro zero tra un anno, preoccupano la dirigenza.

In attesa di sviluppi, il club sta continuando a sondare diversi altri possibili innesti. La short-list contiene il profilo di Wesley, cursore del Flamengo che lo valuta intorno ai 20 milioni. Ampi, poi, i consensi che sta riscuotendo Giovanni Leoni, divenuto un titolare inamovibile nel Parma durante la seconda parte della stagione. Gli emiliani non intendono blindarlo ma i bianconeri, nella circostanza, dovranno guardarsi dalla forte concorrenza del Milan e dell’Inter.