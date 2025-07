Corsa scudetto, Juve subito ko: classifica decisa

I bianconeri, reduci dalla delusione patita in America, sono pronti a tornare protagonisti in campionato: le premesse non sono incoraggianti

Che non fosse facile, lo si sapeva. Che forse la squadra non fosse arrivata all’appuntamento col Mondiale per Club nelle migliori condizioni possibili, pure. Già i tentennamenti sulla volontà di continuare con Igor Tudor in panchina – da più parti si era vociferato di un quasi sicuro ritorno di Antonio Conte alla Continassa – potrebbero aver minato la fiducia di un ambiente già rivoluzionato dall’improvviso siluramento di Cristiano Giuntoli, sostituito nell’esercizio delle sue funzioni da Damien Comolli.

Al netto di tutto, i tifosi juventini hanno comunque dovuto ingoiare due bocconi amari, diretta conseguenza del confronto con due big del calcio europeo. Nella prima sfida, quella che metteva in palio il primo posto del girone, la Juve è stata letteralmente travolta dal Manchester City di Pep Guardiola. Nella seconda, quella di ottavi di finale contro il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso, i danni sono stati contenuti, ma è comunque arrivata una sconfitta che ha determinato l’eliminazione dei bianconeri dal Mondiale per Club.

A pochi giorni di distanza dall’uscita di scena dalla nuova kermesse della FIFA, i sostenitori della ‘Vecchia Signora‘ si sono consolati con l’arrivo a Torino di Jonathan David, il formidabile attaccante canadese libero da vincoli contrattuali dopo la scadenza del precedente accordo col Lille, scaduto il 30 giugno.

Basterà l’arrivo del nordamericano – e la sempre più probabile permanenza alla Continassa di Randal Kolo Muani – per consentire alla Juve di tornare protagonista in Italia ed in Europa? Importanti addetti ai lavori hanno iniziato ad esprimere i loro legittimi dubbi sulle possibilità di successo del club piemontese.

“Napoli favorito, Juve in ritardo”: arriva la sentenza

Nicolò Frustalupi, storico vice del tecnico Walter Mazzarri, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com‘ parlando dell’ipotetica griglia Scudetto quando mancano ancora diverse settimane all’inizio delle ostilità di campo.

“Il Napoli parte sicuramente favorito, dovrà gestire l’impegno in Champions League ma ha la fortuna di aver mantenuto lo stesso allenatore dopo un anno. Giocare le coppe è complicato e anche per questo vedo bene il Milan, che ha un certo vantaggio da questo punto di vista“, ha esordito Frustalupi.

“La Juventus sta ancora costruendo la squadra, e poi c’è sempre l’Inter: sono società che partono sempre con i favori del pronostico. E vedo bene anche la Roma con Gasperini“, ha poi concluso il tecnico.