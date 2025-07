Guai in vista per la Juve: “Cessione a titolo definitivo”

Una botta tremenda per la dirigenza bianconera, adesso deve cambiare la strategia di mercato: Comolli deve prendere una decisione

Chiusa una stagione difficile con il quarto posto e l’accesso alla prossima Champions League, la Juventus è rimasta convinta dalla scelta di puntare su Igor Tudor. Il tecnico croato è chiamato a ripetersi e, con un mercato importante in arrivo, a fare meglio. Riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio italiano ed europeo è l’obiettivo: senza se e senza ma.

C’è una situazione decisamente spinosa che riguarda l’attacco della Juventus. Il nome di Dusan Vlahovic, ad oggi, rimane tra i nodi da sciogliere: la dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli, in tal senso, è già al lavoro. Un braccio di ferro che rischia di durare fino a fine mercato quello legato al 25enne di Belgrado, in scadenza tra meno di un anno e ormai fuori dai piani della Vecchia Signora. La Juventus rischia di dover pagare un anno a 12 milioni di euro al serbo: troppi, motivo per cui i dialoghi per il rinnovo sono sfociati rapidamente in un nulla di fatto.

Si attende l’offerta giusta: tra le altre, il Milan di Massimiliano Allegri rimane timidamente in fila, in attesa di novità convenienti dal punto di vista economico. Intanto la buona notizia si chiama Jonathan David, bomber ambito da mezza Europa dopo l’annuncio del suo addio a zero al Lille. Un colpo di spessore, per il presente ma anche per il futuro. Non è tuttavia finita qui.

La dirigenza torinese sta tentando in ogni modo di mettere a disposizione di Igor Tudor un altro grande attaccante, in quella che potenzialmente potrebbe essere una stagione carica di impegni per la Juventus. Non arrivano, però, buone notizie in tal senso.

Juve gelata per il bomber: può saltare tutto

A fare chiarezza sull’attacco della Juventus è stato il giornalista Mirko Di Natale che, su ‘X’, ha rivelato quella che è la situazione a conti fatti riguardante il futuro di uno dei giocatori più amati e apprezzati dal popolo bianconero: Randal Kolo Muani.

“Il PSG non apre a prestiti per Randal Kolo Muani. Il club francese continua a ribadire di volere una cessione a titolo definitivo per l’attaccante che non rientra nei piani di Luis Enrique”. La Juventus, che ha accolto il nazionale francese in prestito lo scorso febbraio, vorrebbe tenerselo stretto viste anche le ottime prestazioni nel Mondiale per Club. Un’ipotesi che, però, sembra complicarsi con il passare dei giorni. Il motivo è presto detto. “La Juve è forte della volontà del calciatore ma, al momento, non va oltre il prestito con diritto di riscatto. C’è distanza“, ha concluso Di Natale che, dunque, ha posto parecchi dubbi sulla permanenza del francese a Torino.

Almeno per il momento. Si continuerà a lavorare in questa direzione, con la Vecchia Signora che punterà evidentemente tutto sulla voglia di Kolo Muani di proseguire la sua avventura in maglia bianconera: staremo a vedere, nelle prossime settimane, come andrà a finire. Kolo Muani nei sei mesi in prestito ha racimolato 16 presenze in Serie A, con ben 8 reti ed 1 assist vincente.