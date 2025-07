Ex Juve indosserà la maglia del Barcellona, è ufficiale

Un ex giocatore della Juventus indosserà la maglia del Barcellona. Arrivato il comunicato che ufficializza l’operazione.

Sta per entrare nel vivo il mercato della Juventus. Le sconfitte rimediate nel Mondiale per Club contro il Manchester City ed il Real Madrid hanno rappresentato dei punti di svolta per la dirigenza, fornendo indicazioni chiare in merito alle criticità da sanare. Il primo passo è consistito nell’ingaggiare a parametro zero Jonathan David tuttavia il management, a stretto giro di posta, conta di piazzare a stretto giro di posta numerose altre operazioni sia in entrata che in uscita.

Le cessioni, in tal senso, si preannunciano fondamentali per liberare spazio in rosa ed incamerare risorse fresche da reinvestire. Diversi i componenti dell’attuale gruppo destinati all’addio, tra cui Dusan Vlahovic. Il 25enne serbo, in scadenza tra meno di un anno, ha rifiutato ogni proposta di rinnovo ed il trasferimento al Fenerbahce. Svanita anche la pista che portava all’A-Hilal. L’ex Fiorentina sogna la Premier League ma dall’Inghilterra non sono pervenute proposte significative e la lista delle pretendenti si sta assottigliando sempre di più.

L’Arsenal, ad esempio, si è defilata puntando forte su Viktor Gyokeres mentre il Newcastle non è andato oltre a dei semplici sondaggi esplorativi. Verso l’addio pure Tiago Djalò e Lloyd Kelly. Il centrale lusitano è rientrato alla base dopo la complicata esperienza vissuta in prestito al Porto e non rientra nei piani di Igor Tudor mentre il 26enne inglese non ha convinto, andando incontro nella maggior parte delle volte a prestazioni negative. Segnato, inoltre, il destino di Douglas Luiz scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore croato. Un rebus, invece, quello di Arthur che vorrebbe rimanere al Girona che, però, ritiene troppo alto il suo stipendio.

Un ex Juventus indosserà la maglia del Barcellona: ora è ufficiale, tutti i dettagli

In attesa di sviluppi, va registrato il rinnovo di Wojciech Szczesny con il Barcellona. Il 35enne polacco, sbarcato in blaugrana ad ottobre, ha disputato una stagione da incorniciare rivelandosi spesso decisivo per le sorti della formazione diretta da Hansi Flick. Un rendimento positivo che ha spinto gli spagnoli a mettere sul piatto un prolungamento biennale: i contatti, nelle scorse ore, si sono intensificati consentendo alle parti di trovare l’intesa definitiva e produrre l’attesa fumata bianca.

L’estremo difensore, si legge nel comunicato diramata dalla società, “ha dimostrato di essere ancora tra i migliori del calcio europeo”. Al nuovo matrimonio farà seguito un divorzio: quello da Marc-André ter Stegen, che ha chiesto di poter andare via.