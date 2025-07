Bye bye Juve, accordo vicinissimo col Milan

La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di nuovi innesti per Tudor. Un colpo sta per sfumare: andrà al Milan.

E’ al lavoro su più fronti la Juventus per allestire una rosa maggiormente competitiva e capace di tornare a fare la voce grossa sia in Italia che in Europa. I bianconeri, dopo aver piazzato il colpo Jonathan David ed in attesa di prendere una decisione definitiva su Jadon Sancho, hanno iniziato a concentrarsi su una serie di operazioni volte a rafforzare il reparto difensivo ed irrobustire, così, il muro davanti a Michele Di Gregorio. Almeno un paio i colpi previsti, alla luce delle probabili partenze di Tiago Djalò e Lloyd Kelly.

Il 25enne lusitano è reduce da un’annata molto complicata al Porto, dove ha collezionato appena 8 presenze in campionato e 7 in Europa League. Un bottino deludente, ulteriormente aggravato dal fatto che a partire da marzo il centrale è finito fuori rosa per motivi disciplinari. Il classe 2000 è quindi rientrato a Torino ma la sua esperienza alla corte di Igor Tudor è destinata a durare poco: il management, infatti, lo ha escluso dal nuovo progetto mettendosi alla ricerca di un acquirente.

Lo stesso destino, poi, attende il 26enne inglese acquistato ad inizio febbraio dal Newcastle. L’ex Magpies ha faticato ad imporsi, palesando evidenti limiti in fase di copertura che hanno spinto il direttore generale Damien Comolli e Giorgio Chiellini ad inserirlo nell’elenco dei cedibili. Diversi i profili vagliati dai due, tra cui quello di Giovanni Leoni cresciuto a livello esponenziale nella seconda parte di stagione. Il 18enne del Parma piace molto ma la fila delle pretendenti (Milan e Inter) è lunga ed insidiosa. Valutato anche il nome di un cursore in rampa di lancio: pure questa trattativa, però, si preannuncia difficile.

Mercato Juventus, sfuma il colpo: sta per trasferirsi al Milan

Parliamo di Miguel Gutierrez del Girona, autore di 2 reti e 6 assist in 36 apparizioni complessive. Il 23enne spagnolo, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, si è avvicinato al Milan che, in lui, vede un perfetto sostituto di Theo Hernandez (passato all’Al-Hilal in cambio di 25 milioni). I contatti tra le parti non sono ancora entrati nel vivo tuttavia la pista in questione è destinata a diventare rovente da un momento all’altro.

La Vecchia Signora, salvo sorpresa, si defilerà spostando altrove il proprio mirino. Work in progress. Si preannunciano intense le giornate di Comolli e Chiellini. La Juve ha bisogno di rinforzi ma le complicazioni non mancano.