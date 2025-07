La Juve ha il nuovo Pirlo: arriva per 15 milioni

La Juventus, dopo aver preso David, punta a rafforzare il centrocampo. Tudor può ricevere un nuovo Pirlo: bastano 15 milioni.

Piazzato il colpo Jonathan David, la Juventus sta continuando a guardarsi intorno in attesa di individuare i prossimi rinforzi da consegnare a Igor Tudor. Una delle priorità principali, alla luce delle criticità emerse durante il Mondiale per Club, consisterà nel potenziare il reparto di centrocampo andato spesso in difficoltà nei match persi per mano del Manchester City e del Real Madrid e prendere almeno un innesto di comprovato spessore internazionale.

Diversi i profili vagliati dal direttore generale Damien Comolli, il cui preferito ora risponde al nome di Granit Xhaka (legato fino al 2028 al Bayer Leverkusen). Il 32enne svizzero, di recente, è stato ad un passo dal Milan. I rossoneri, nell’ambito del restyling della rosa voluto dal Ds Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si erano fatti avanti in termini concreti tuttavia, alla fine, nonostante i vari incontri andati in scena e la volontà dell’ex Arsenal di trasferirsi in Italia, l’affare non si è concretizzato.

Il ‘Diavolo’, di conseguenza, ha abbandonato la pista prendendo Samuele Ricci dal Torino favorendo così l’inserimento della Vecchia Signora, intrigata dall’idea di prendere un elemento magari non più giovanissimo ma ancora integro dal punto di vista fisico, dotato di grande esperienza e abituato a disputare gare ad alta intensità. L’interesse nei suoi confronti, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, risulta quanto mai concreto con Comolli che, a breve, provvederà a farsi avanti allo scopo di gettare le basi della trattativa.

Mercato Juve, nuovo Pirlo per Tudor: bastano 15 milioni

I tedeschi, dal canto loro, pur reputandolo importante non intendono blindarlo. Già esposto il prezzo del cartellino: per acquistare il classe 1992, autore di 2 reti e 7 assist in 49 apparizioni complessive, serviranno 15 milioni. Cifra, questa, alla portata delle casse della Juve che, in questo modo, regalerebbe a Tudor un regista tecnico abile sia in fase di recupero del pallone che nell’impostazione. Sviluppi, in tal senso, sono attesi a stretto giro di posta.

In attesa di novità, il reparto verrà sfoltito. Fabio Miretti, reduce dalla buona esperienza al Genoa, saluterà ancora la compagnia. Il classe 2003 piace molto al Bologna e al Napoli. Segnato pure il destino di Douglas Luiz, scivolato indietro nelle gerarchie. Il brasiliano può tornare in Premier League dove continua ad avere molti estimatori. Un rebus, infine, il futuro di Weston McKennie in scadenza tra un anno: il rinnovo è in stallo.