Conceicao, pessime notizie per la Juve: arriva l’annuncio

Brutte notizie per l’ala portoghese che nell’ultimo anno ha giocato in maglia bianconero: annuncio shock per i tifosi

Meno di un mese e mezzo e la Juventus tornerà in campo per gli impegni ufficiali della nuova stagione. Si avvicina l’esordio in Serie A contro il Parma in un’annata che dovrà necessariamente rappresentare un degno riscatto. La conferma di Igor Tudor in panchina, a tal proposito, potrebbe effettivamente rappresentare la giusta strada da percorrere.

Dal campo, con la recente eliminazione dalla Coppa del Mondo per Club per mano del Real Madrid, al calciomercato il passo è breve. L’estate bianconera promette di essere bollente e, a tal proposito, tra le priorità vi è il ridisegnare l’attacco della Juventus: oggi tutto è nelle mani del nuovo direttore generale Damien Comolli. Da pochi giorni è approdato a Torino Jonathan David, bomber che ha lasciato il Lille a parametro zero e che ha sposato il progetto bianconero: sarà lui la punta di diamante della nuova Juventus. Ma, intanto, in parallelo si lavora ad altre grande da risolvere.

Praticamente certa la partenza di Dusan Vlahovic che, dopo aver allontanato l’ipotesi rinnovo, è ora in cerca di nuova sistemazione. L’attaccante serbo piace al Milan e non solo: fino a questo momento, però, nessun club si è fatto avanti in termini concreti. E prende quota la possibilità che i bianconeri possano effettivamente spingere verso la rescissione anticipata (di un anno) del contratto, per risparmiare i 12 milioni di euro a stagione.

Non arrivano nel frattempo buone notizie nemmeno per Francisco Conceicao, ala di proprietà del Porto per il quale la Juventus sta da settimane tentando invano di chiudere l’acquisto dai ‘Dragoes’ a titolo definitivo. L’annuncio delle scorse ore ha spiazzato i tifosi della Vecchia Signora.

Juve-Conceicao, che botta: “È inutile”

Indipendentemente da come finirà la telenovela Conceicao – ora come ora la Juve ha proposto 22 milioni a fronte di una richiesta di 25 per il cartellino del figlio d’arte – è spuntato poche ore fa un parere decisamente duro nei confronti dell’attaccante classe 2002, sotto contratto col Porto per altre 4 stagioni.

Alessandro Bacchetta è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Bianconera’ durante la trasmissione ‘Cose di Calcio’ e non è stato affatto tenero nel giudicare le doti del giocatore lusitano bocciando, di fatto, la permanenza con la maglia della Juventus. “Un calciatore inutile da inizio partita. Non è mai stato una prima scelta e nel finale di partita non fa la differenza come faceva Douglas Costa. Conceicao dribbla tanto, in modo inutile spesso e volentieri”.

Parole molto dure quelle riservate al gioiello portoghese ma Bacchetta ha rincarato la dose: “Sono i fatti a dimostrarlo, non ha quasi mai fatto la differenza. Non vale 30 milioni di euro”, il discorso portato avanti dal giornalista. “Certe cifre sono follia per un calciatore del genere”. Poi il finale con un paragone con un calciatore che, per lungo tempo, la Juve ha seguito: “Sancho farebbe la differenza in Italia, vale la pena prenderlo”.