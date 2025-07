Esplode la bomba in casa Juve: mega affare col Barcellona

Tra Juventus e Barcellona, un nuovo affare clamoroso in vista: cosa sta succedendo, sviluppi molto interessanti in vista

L’asse tra Barcellona e Juventus ha tenuto spesso banco, sul mercato. Un filo invisibile sul quale si sono mosse diverse operazioni, reali o presunte, con tanto di relative polemiche, a partire dal famoso scambio Arthur-Pjanic. Che per tanti motivi, come sappiamo, non è stato per nulla fortunato.

I rapporti tra le due società rimangono ottimi e non sorprende che, periodicamente, si torni a parlare di possibili operazioni tra i club. Del resto, le sinergie tra dirigenze importanti sono spesso il motore di affari di un certo rilievo e contribuiscono a movimentare il calciomercato. E quello di quest’anno non fa certo eccezione, anzi.

Per entrambi i club, si avvia una stagione delicata. Il Barcellona vuole confermarsi in patria e tornare ai vertici in Europa, a Torino si ambisce a riproporsi in una annata di alto livello dopo le difficoltà degli ultimi anni. Sia in Catalogna che a Torino, comunque, c’è da tenere ben presente i margini di manovra economica che non sono molto ampi. Ma proprio per questo, ancora una volta, potrebbe esserci una operazione in grado di accontentare le rispettive esigenze.

Juventus, il Barcellona si fa avanti per Vlahovic: cosa serve per il via libera definitivo

Il Barcellona è a caccia di rinforzi offensivi, ma cercando di spendere il meno possibile. In questo senso, Dusan Vlahovic potrebbe rappresentare una occasione da non perdere.

Come noto, i rapporti tra il serbo e la Juventus sono ai minimi termini e si cerca una soluzione positiva per non rimanere bloccati in un muro contro muro che non farebbe comodo a nessuno, anzi. Ecco perché, da qualche giorno, prende piede l’eventualità della risoluzione anticipata dal contratto, tra l’attaccante e il club.

Per il momento, Vlahovic non intende assolutamente rinunciare al suo accordo in essere con la Juventus e ha respinto proposte di cessione e di rinnovo al ribasso. Sullo sfondo, però, come riporta ‘Elnacional.cat’, si muove il Barcellona, per l’appunto. Che attende che il giocatore si liberi a parametro zero, per offrirgli un ruolo importante e magari anche un ingaggio in linea con le sue aspettative. La presenza in scena dei catalani potrebbe fornire alla Juve l’assist per risolvere il problema.