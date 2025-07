Vlahovic, rivelazione sconcertante poco fa: tifosi impietriti

Il futuro di Dusan Vlahovic sotto la lente d’ingrandimento: arriva la rivelazione che lascia di stucco i tifosi della Juventus

La Juventus a poco più di un mese dall’esordio in campionato contro il Parma deve risolvere in tempi brevi una grana che, in parte, sta già condizionando parecchie scelte in sede di calciomercato. Si parla di Dusan Vlahovic, di uno ‘scontro’ a distanza che per ora non vede né vincitori né vinti.

La punta di Belgrado è in scadenza il 30 giugno 2026 ed a conti fatti è stata già ‘rimpiazzata’ da Jonathan David, giunto a parametro zero a Torino dopo aver salutato il Lille a scadenza contrattuale. Resta un ‘ma’ grosso 12 milioni di euro all’anno: questo lo stipendio che la Juventus dovrebbe sborsare da qui a dodici mesi, in caso di mancata cessione del serbo.

A tal proposito si parla – e tanto – di rescissione anticipata del contratto. Vlahovic con ogni probabilità guadagnerebbe una buona uscita e la possibilità di scegliersi con calma la prossima squadra, da svincolato. Bisognerà verosimilmente attendere ancora qualche settimana ma nel frattempo poche ore fa è arrivato un annuncio che ha di fatto gelato i tifosi della Vecchia Signora.

Juve, bomba Vlahovic: “Devono saperlo”

Il giornalista Jacopo Volpi è tornato a parlare di Juventus e lo ha fatto ai microfoni di ‘TMW’ durante la trasmissione ‘Maracanà’. Al centro di tutto Dusan Vlahovic, un presente tormentato ed un futuro tutto da scrivere: con ogni probabilità, lontanissimo dalla Torino bianconera.

Il giornalista, però, non ha usato parole al miele per il 25enne di Belgrado che è in una fase di vera e propria rottura con la Vecchia Signora. Alla domanda su dove andrà a giocare l’ex Fiorentina, Volpi è stato deciso: “Si tratta di un giocatore scontroso, chi lo prende deve saperlo, devono farlo sentire dentro al progetto e non metterlo in competizione con nessuno“. Un’opinione forte ma che, evidentemente, rispecchia quelli che sono stati i tre anni di Vlahovic alla Juventus. Una delusione costosa, costosissima: 80 milioni di euro e uno stipendio che, oggi, è semplicemente fuori portata, insostenibile.

“Se si tagliasse lo stipendio lo vedrei ovunque. È da Barcellona”, ha concluso il noto giornalista che a questo punto attende come tutti di conoscere l’epilogo dell’avventura bianconera di Dusan. Un divorzio annunciato, manca però ancora l’accordo per capire dove andrà a giocare – soprattutto – come risolverà la questione economica con la Juve.

Vlahovic nel suo ultimo anno ha collezionato 44 presenze con 17 gol e 5 assist vincenti tra campionato e coppe. Un rendimento evidentemente non all’altezza della situazione: e così la Juve ha già guardato avanti e voltato pagina, con Jonathan David come nuovo bomber titolare per la prossima stagione.