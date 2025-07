Bye bye Juve, sta per trasferirsi in Arabia

Un fulmine a ciel sereno in casa Juventus: addio ormai quasi certo, il big sta per volare in Arabia Saudita

Parma, Genoa e poi subito l’Inter dopo la sosta per le Nazionali. È questo il quadro in casa Juventus, in attesa dell’esordio in campionato contro gli emiliani tra poco più di un mese. Il campo, dunque, ad oggi tiene alta la concentrazione nel gruppo allenato da Igor Tudor.

È inevitabile però che si parli anche di calciomercato e si pensa a come e quando rinforzare la rosa della Vecchia Signora. L’attacco è sicuramente una delle zone che necessita maggiori accorgimenti, tanto tra le entrate quanto tra le potenziali cessioni. Dusan Vlahovic è il nodo più complicato e duro da sciogliere. In scadenza tra meno di un anno e con nessun margine per trattare il rinnovo, per il 25enne di Belgrado si parla soprattutto di rescissione.

Milan alla finestra, ma non solo, per la punta serba. Allo stesso modo oltre alla recente firma a zero di Jonathan David, la Juve rischia di dover salutare per sempre pure Randal Kolo Muani per il quale non è stato trovato alcun accordo con il PSG.

Dalla Juve all’Arabia Saudita: firma vicina

Il focus nei prossimi giorni si potrebbe spostare dall’attacco agli altri reparti. Non solo la difesa che, di fatto, necessità di acquisti tanto al centro che soprattutto sugli esterni. Nel frattempo a centrocampo pare vicino l’addio di Douglas Luiz, pronto a rientrare in Premier League, mentre c’è un nome che da tempo i bianconeri seguono con enorme interesse e che oggi potrebbe ufficialmente sfumare.

Si tratta di Granit Xhaka, stella del Bayer Leverkusen che ultimamente è finito pure al centro dell’interesse del Milan di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da ‘Tuttojuve‘, però, sembra che il club bianconero sia destinato a doversi presto dimenticare di Xhaka destinato a lidi evidentemente più ‘ricchi’ dal punto di vista economico. La rivelazione di mercato parla del Neom, club di grandi ambizioni in Arabia Saudita e allenato da Christophe Galtier, fortemente interessato all’acquisto del 32enne di Basilea. Xhaka è arrivato dall’Arsenal nel luglio 2023 e in questo momento si ritrova sotto contratto fino all’estate 2028 con il club tedesco.

49 apparizioni con 2 gol e 7 assist complessivi tra campionato e coppe nell’ultimo anno, dimostrandosi ancora uno dei mediani più forti e affidabili del panorama europeo. Ma la tentazione araba potrebbe, a conti fatti, bruciare ogni tipo di concorrenza. Sia dal punto di vista del Bayer Leverkusen, che per il cartellino della sua stella punterà eventualmente a massimizzare le entrate, sia per quanto riguarda le ambizioni economiche (più che tecniche) del centrocampista svizzero.

L’ex capitano dell’Arsenal, stando a quanto riportato, sarebbe una priorità assoluta per Galtier che avrebbe già dato il suo ok all’operazione. I sauditi sembrerebbero pronti a mettere sul piatto una proposta da 20 milioni di euro per il cartellino del classe ’92, il cui futuro al Bayer Leverkusen torna oggi in discussione.