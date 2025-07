Colpo scudetto in arrivo: “La Juve farà di tutto”

Colpo scudetto in arrivo per la Juventus: i bianconeri pronti a fare di tutto per averlo a Torino, c’è l’annuncio

Giorni di mercato importanti in casa Juventus che nei prossimi giorni conta di definire alcune operazioni soprattutto in entrata dove sta spingendo fortemente per l’arrivo di Jadon Sancho dal Manchester United.

L’esterno d’attacco inglese è l’obiettivo prioritario per rafforza il settore di sinistra ed i bianconeri stanno cercando in tutti i modi di trovare quanto prima un accordo con i Red Devils. Nella giornata di sabato, la Juventus ha presentato una nuova offerta al Manchester United, mettendo sul piatto 10 milioni di euro più bonus ed ora si attende la risposta del club inglese, conscio della volontà di Sancho di unirsi ai bianconeri.

Pur di sbarcare a Torino, l’ex Borussia Dortmund e Chelsea sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio e spera che le due società possano presto trovare un accordo. Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, oltre a Sancho la Juventus è al lavoro per aggiungere anche un altro tassello che porta il nome di Kolo Muani, rientrato al Paris Saint-Germain alla scadenza del periodo di prestito.

Soddisfatta per il suo rendimento, la Juventus è ora al lavoro per riprendere in rosa l’attaccante francese, puntando su un prestito con diritto di riscatto, stando a quanto rivelato dal giornalista di Repubblica Emanuele Gamba a ‘JuveZone’, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it

Kolo Muani-Juventus, non è finita: bianconeri pronti a tutto

La Juventus non ha ancora abbandonato l’idea di puntare su Kolo Muani anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato a ‘JuveZone’, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, dal giornalista di Repubblica Emanuele Gamba, i bianconeri restano fortemente interessati all’attaccante, tanto che sarebbero disposti a fare di tutto pur di rimetterlo a disposizione di Igor Tudor.

Il giornalista ha anche spiegato quelli che sono i motivi che stanno spingendo la Juventus a puntare ancora su Kolo Muani: “La prima è che il giocatore lo ha conosciuto in questi mesi e le è piaciuto, è considerato adatto al gioco di Tudor e al nostro campionato, inoltre va d’accordo dal punto di vista tecnico con Yildiz. Kolo Muani può essere non solamente un’alternativa tecnica a David, ma anche giocarci insieme”

Al momento, però, la Juventus non è intenzionata ad acquistare l’attaccante a titolo definitivo e vorrebbe puntare su un prestito con diritto di riscatto. Tale formula, tuttavia, non è gradita al Paris Saint-Germain che vorrebbe cedere Kolo Muani in maniera definitiva già in questa sessione di mercato per non ritrovarsi con lo stesso problema il prossimo anno. Per Gamba, però, la Juventus continuerà ad insistere, cosciente che con il passare del tempo la posizione dei parigini potrebbe ammorbidirsi.