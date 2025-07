Clamoroso Kean, rimangono tutti senza parole: la decisione

Kean ha preso una decisione clamorosa relativa al proprio futuro. La scelta dell’attaccante spiazza la Serie A: ecco cosa sta accadendo.

Sono stati giorni di profonde riflessioni per Moise Kean. Il centravanti 25enne, di recente, in queste settimane è divenuto l’oggetto del desiderio di diverse società dell’Arabia Saudita disposte a ricoprirlo letteralmente d’oro pur di convincerlo a lasciare subito la Fiorentina e l’Italia. Per lui si è fatto avanti soprattutto l’Al-Hilal, che ha messo sul piatto un contratto da oltre 20 milioni. Cifre da far tremare i polsi: ecco perché il classe 2000 ha voluto prendersi del tempo per riflettere e valutare il da farsi.

Il periodo di meditazione dell’ex Juventus, ora, appare giunto al termine. E la risposta fornita alle pretendenti è quella auspicata dai tifosi della Viola. Kean infatti, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, ha deciso di rispedire al mittente le varie proposte e proseguire così la propria esperienza nella città toscana. Un’ottima notizia per la società presieduta da Rocco Commisso che, in segno di ringraziamento, provvederà a raddoppiargli lo stipendio.

Il classe 2000, di conseguenza, passerà dagli attuali 2 milioni a quota 4 diventando, così, l’elemento di gran lunga più pagato dell’intera rosa. Sullo sfondo resta il Manchester United, alla ricerca di punte in grado di fornire maggiori garanzie in fase di realizzazione rispetto a Rasmus Hojlund (10 reti in 52 apparizioni complessive) e a Joshua Zirkzee (7 in 49). Quello di Kean, in tal senso, rappresenta un profilo che risulta particolarmente gradito al tecnico Ruben Amorim tuttavia la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi del vice-capocannoniere dell’ultima Serie A (19 in 32 gare).

Kean, decisione presa: restano tutti senza parole

Anzi. Il management provvederà a costruire intorno a lui una squadra ancora più competitiva in grado di vincere la Conference e provare a conquistare un piazzamento in zona Champions o Europa League. Alla corte del neo tecnico Stefano Pioli sono già sbarcati Edin Dzeko, Jacopo Fazzini e Mattia Viti: colpi importanti, che si aggiungono alle conferme di Niccolò Fagioli ed Albert Gudmundsson.

Ora nel mirino del direttore sportivo Daniele Pradé ci sono due talenti di proprietà del Parma. Il primo risponde al nome di Adrian Bernabé, principale faro della manovra della formazione giallorossa. Il secondo, invece, è Simon Sohm andato a segno 4 volte in campionato. Il doppio colpo, seppur impegnativo dal punto di vista economico, risulta possibile e alla portata. La Fiorentina sogna in grande dopo la conferma di Kean.