Dalla Juve va ai nerazzurri: tradimento pazzesco in Serie A

Ore decisive per il futuro del giocatore bianconero, cercato con interesse dai nerazzurri: l’affare è possibile, anche se la concorrenza non manca

Reduce dalle fatiche del Mondiale per Club, competizione che la Juve ha avuto l’onore di disputare grazie ai piazzamenti europei ottenuti negli ultimi anni, il sodalizio bianconero si ritroverà il 24 luglio alla Continassa per iniziare ufficialmente la nuova stagione.

Archiviata con un po’ di amaro in bocca l’esperienza Oltreoceano – ha destato scalpore soprattutto il modo in cui sono arrivate le ultime due sconfitte contro Manchester City e Real Madrid – la ‘Vecchia Signora‘, nuova nella sua configurazione dirigenziale, è pronta a tuffarsi nel nuovo anno consapevole che ci sarà molto da lavorare per colmare il gap nei confronti delle prime della classe.

In attesa di sbrogliare la matassa Dusan Vlahovic – l’attaccante serbo, evidentemente fuori dal progetto tecnico e con meno di un anno di contratto da spendere, sta rifiutando tutte le possibili destinazioni per la cessione – la dirigenza bianconera ha messo a segno un grande colpo sul fronte offensivo.

Trattasi di Jonathan David, il formidabile attaccante canadese arrivato a costo zero dopo una lunga battaglia ingaggiata dalla Juve coi top club europei e con alcune big italiane, tra cui l’Inter, che da tempo seguiva il giocatore ormai ex Lille.

Parallelamente ad una campagna di rafforzamento che, nelle intenzioni, dovrebbe garantire al confermato Igor Tudor una rosa in grado di competere fino in fondo su tutti i fronti, il nuovo DG Damien Comolli è anche impegnato nello sfrondare un gruppo squadra che consta di troppi elementi ritenuti non necessari allo sviluppo del nuovo corso.

Kostic addio, Atalanta in pole: la situazione

Richiamato in fretta e furia dal prestito al Fenerbahce – l’accordo, che includeva anche un’opzione di riscatto a favore del club turco, scadeva il 30 giugno – per poter essere aggregato al gruppo per il Mondiale per Club, Filip Kostic non ha sfruttato appieno l’occasione concessagli dalla partecipazione alla prestigiosa competizione.

Impiegato da titolare nella disfatta contro l’undici di Guardiola, subentrati poi dalla panchina per la mezz’ora finale nell’ottavo contro il Real Madrid, il serbo non ha inciso, confermando di fatto le sensazioni sul suo conto. Le stesse che avevano portato la dirigenza a dirottarlo in prestito in Turchia per la scorsa stagione.

Legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel prossimo giugno, l’ex Eintracht Francoforte è finito nel mirino dello stesso club tedesco dal quale la Juve lo ha prelevato nell’agosto del 2022, ma anche di Union Berlino, Crystal Palace, Roma e soprattutto Atalanta.

Fresca di tesoretto – anzi, di un vero e proprio fiume di soldi – derivante dalla cessione di Mateo Retegui all’Al Qadsiah, il club orobico è in pole position per l’acquisto del mancino serbo, perfetto per il nuovo sistema di gioco che l’allenatore Ivan Juric porterà in quel di Bergamo.