Ci siamo, intesa vicinissima con la Juve: in arrivo un Top

Colpo stratosferico, i tifosi della Juventus già festeggiano: il fuoriclasse è pronto a firmare con il club bianconero

Il nuovo corso firmato Igor Tudor sta per cominciare. Dopo essersi guadagnato la meritata conferma sul campo conquistando quarto posto e accesso alla prossima Champions League, l’allenatore croato è pronto a disegnare la Juventus a sua immagine e somiglianza. Chiaro che molto dipenderà dal lavoro della nuova dirigenza guidata dal direttore generale Damien Comolli.

L’attacco resta il focus principale per la Vecchia Signora che dovrà presto fare i conti con la situazione drammatica che riguarda Dusan Vlahovic. Non c’è accordo per l’addio né tantomeno, al momento, per la tanto chiacchierata rescissione anticipata del contratto. Un contratto straordinariamente ricco per il 25enne di Belgrado che vedrebbe chiudere la sua avventura in bianconero tra meno di dodici mesi. Molte delle potenziali entrate dipenderanno, inevitabilmente, proprio dal lavoro dei dirigenti bianconeri sulla questione Vlahovic.

Nel frattempo nel mondo Juve è sbarcato un certo Jonathan David, portentoso attaccante canadese – ma nato a Brooklyn – che con il Lille negli ultimi anni ha collezionato presenze e gol a raffica: proprio quello che serviva al reparto avanzato di Tudor, un bomber implacabile che sia in grado di segnare con continuità.

E se per Nico Gonzalez si starebbe – pare – facendo sotto l’Al-Ahli secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, arrivano invece notizie più che confortanti per un pari ruolo che da Torino seguono con enorme interesse sin dallo scorso gennaio: la firma sul contratto si avvicina col passare dei giorni.

Juve, è quasi fatta: top player ad un passo

Un attacco da rifare. O quasi. Detto di Jonathan David, pare complicatissimo ad oggi pensare al ritorno di Kolo Muani dopo che il PSG pare intenzionato a pretendere un addio a titolo definitivo. Nel frattempo sugli esterni, secondo quanto riferito da Massimo Pavan per ‘Tuttojuve‘, è in arrivo un rinforzo sensazionale.

Si parla di Jadon Sancho, gioiello inglese che al Manchester United sembra aver ormai terminato i suoi giorni. Durante la sessione invernale di mercato l’allora dg Giuntoli aveva tentato di inserirsi nel prestito, poi durato fino a fine stagione, col Chelsea. Oggi Sancho per un Manchester United destinato a non giocare le coppe europee può essere un peso, uno dei prossimi a lasciare l’Old Trafford.

Secondo quanto riferito la dirigenza bianconera e l’entourage di Sancho starebbero continuando a parlare, a trattare, con un’intesa virtualmente fatta già all’orizzonte. Resta da capire fin dove arriveranno i discorsi con i vertici dei ‘Red Devils’ che a questo punto potrebbero dare il via alla cessione dell’ala inglese, apprezzata a Torino per la sua duttilità e la semplicità nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Sancho nel suo anno al Chelsea ha collezionato 42 presenze complessive, con 5 gol e 10 assist vincenti arrivando anche a vincere l’Europa League: i tifosi della Juve e lo stesso Tudor lo attendono a braccia aperte.