La Juve pronta a dare l’ok: dai bianconeri all’Inter

Intreccio di calciomercato a sorpresa tra Juventus e Inter, un bianconero si prepara a vestire la maglia nerazzurra

Giorno dopo giorno, i possibili sviluppi di calciomercato si fanno sempre più intriganti e si arricchiscono di nuovi particolari, idee, suggestioni. Inevitabilmente, tra le principali protagoniste ci sono Juventus e Inter. Due club che per motivi diversi, ma in situazioni per certi versi simili, vanno a caccia di riscatto nella prossima stagione.

I bianconeri sono lontani dai vertici da un po’ ma adesso non possono più permettersi di rimanere ai margini e devono ritornare a lottare per le primissime posizioni. I nerazzurri vengono da una annata in cui hanno lottato fino alla fine per tutti i traguardi, salvo rimanere all’asciutto e senza trofei, e devono cercare di riproporsi, con il nuovo ciclo Chivu, possibilmente tornando alla vittoria.

Al momento, sono loro quelle che appaiono le compagini più accreditate per insidiare il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte. E per questo motivo, c’è grande curiosità e interesse per quelle che potrebbero essere le loro mosse in entrata e non solo. Curiosamente, il derby d’Italia a distanza potrebbe trasformarsi in una collaborazione, con la Juventus che potrebbe essere ben disposta a lasciar partire un proprio giocatore, in direzione dei grandi rivali di sempre.

Via dalla Juventus, non c’è spazio: Rugani può finire all’Inter

Acquisti ma anche uscite, dicevamo. E la Juventus sta valutando attentamente chi può fare al caso di Tudor oppure no. Le valutazioni sono in corso per quanto riguarda Rugani.

Il difensore è tornato dal prestito all’Ajax, si è messo a disposizione del nuovo allenatore, ma non è detto che ci sarà spazio per lui, pur in un ruolo da comprimario. Dunque, si valutano possibili opzioni in uscita. L’Inter, come sappiamo, è alla ricerca di almeno un difensore, forse due. Le esigenze di tutte le parti potrebbero collimare. Il giocatore potrebbe vivere una nuova avventura, la Juventus risolverebbe una questione annosa e l’Inter potrebbe avere a disposizione un calciatore a basso costo e di buona esperienza per irrorare il reparto. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni per i contatti tra tutte le componenti, per capire se davvero questa operazione possa andare in porto oppure no, mentre, su altri fronti, Marotta e il suo passato potrebbero tornare a sfidarsi per altri profili.