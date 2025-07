L’ex capitano del Milan alla Juve, blitz bianconero: che tradimento

La Juventus sta programmando le prossime mosse di mercato. Nel mirino è finito un ex capitano del Milan: vicino il blitz.

La Juventus, dopo aver concretizzato l’acquisto di Jonathan David e trovato l’accordo per mantenere in rosa Francisco Conceicao, è ora pronta a concentrarsi sulle operazioni volte a rafforzare gli altri reparti. Diverse, in tal senso, le mosse che riguarderanno il centrocampo andato spesso in affanno nella stagione appena andata in archivio. Diverse le partenze previste, a cui faranno da contraltare altrettanti innesti: nel mirino, in particolare, c’è un ex capitano del Milan. Ma andiamo con ordine.

Prima di comprare, i bianconeri devono vendere per liberare spazio in rosa ed incamerare risorse fresche da reinvestire. In lista di sbarco ci sono Douglas Luiz e Fabio Miretti. Il 27enne brasiliano, ad esempio, ha deluso le aspettative vivendo un’annata da incubo. Pagato oltre 50 milioni, nei piani sarebbe dovuto essere il trascinatore della formazione. L’uomo di maggior tecnica a cui affidare il pallone nei momenti decisivi. La realtà, invece, si è rivelata diametralmente diversa rispetto ai sogni: 877 minuti in campo e nessun tipo di contributi offensivi offerti alla causa.

Sotto la gestione di Igor Tudor l’ex Aston Villa è scivolato in fondo alle gerarchie, sparendo dai radar. Inevitabile, quindi, il divorzio: l’Everton si è fatto avanti, facendo sapere di essere pronto a prenderlo subito attraverso la formula del prestito accompagnato dal diritto di riscatto. Un’offerta, questa, poco gradita al direttore generale Damien Comolli che preferirebbe una cessione a titolo definitivo o, quanto meno, l’inserimento dell’obbligo. Il 21enne, dal canto suo, è appena rientrato alla base dopo la buona esperienza al Genoa caratterizzata da 3 reti ed altrettanti assist in 25 apparizioni.

Mercato Juve, nel mirino un ex capitano del Milan: possibile il colpo

La permanenza del classe 2003 a Torino, in ogni caso, durerà lo spazio di qualche settimana visto che Tudor non lo ritiene imprescindibile. La carriera di Miretti potrebbe proseguire al Napoli, iscrittosi alla corsa su input di Antonio Conte. Una volta piazzate le due cessioni, Comolli tornerà nelle condizioni di investire: il preferito risponde al nome di Franck Kessie, attualmente militante tra le fila dell’Al-Ahli. A confermarlo è stato il giornalista Luca Momblano ai microfoni di ‘Juventibus’.

“Kessie è un nome per cui Comolli va matto. Secondo me ha il sì del giocatore che essendo extracomuniario, nel caso in cui arrivasse, chiuderebbe lo slot”. Il contratto del 28enne scade tra meno di un anno: l’assalto può quindi concretizzarsi in tempi brevi.