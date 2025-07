Juve, affare lampo: arriva un nuovo portiere

A sorpresa la Juventus è pronta a piazzare un colpo per la propria porta: affare lampo dei bianconeri, ecco di chi si tratta.

La Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato sia in entrata che in uscita e nelle ultime ore ha definito la permanenza di Francisco Conçeiçao optando per pagare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

I bianconeri pagheranno tale clausola in più rate, ammortizzando così i costi dell’operazione senza gravare troppo sul proprio bilancio. La permanenza del portoghese non esclude l’arrivo di Jadon Sancho, ora obiettivo principale della Juventus che deve solo trovare l’offerta giusta per convincere il Manchester United visto che con il giocatore è già tutto fatto. Oltre all’esterno d’attacco inglese, i bianconeri vogliono fare un altro colpo in attacco e non è tramontata la possibilità di riportare a Torino Kolo Muani.

In difesa, invece, la Juventus è più attiva sul fronte uscite ed a salutare presto potrebbe essere Alberto Costa. Sul terzino destro ex Vitoria Guimaraes c’è lo Sporting che ad oggi è arrivato ad offrire solo 13 milioni di euro più bonus, respinti però dalla Juventus che chiede almeno 15 milioni di euro più bonus per lasciarlo partire. Possibile addio anche tra i pali dove Mattia Perin starebbe pensando di lasciare la Vecchia Signora per una squadra che gli permetta di giocare come titolare.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus si è già attivata in cerca di soluzioni alternative e nel mirino dei bianconeri è finito Lorenzo Montipò, estremo difensore del Verona.

Montipò per il post Perin: la Juventus pronta ad affondare il colpo

Mattia Perin sembra sempre più orientato a lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. Il portiere ex Genoa si è stancato di essere il secondo di Di Gregorio, vuole essere il titolare e per questo si sta ora guardando intorno. Lo stesso sta facendo la formazione bianconera che, secondo il Corriere dello Sport, ha già individuato l’alternativa a Perin, ovvero Lorenzo Montipò.

L’estremo difensore del Verona sarebbe divenuto una delle primissime opzioni dei bianconeri per farlo diventare l’erede dell’ex portiere del Genoa e qualora quest’ultimo andasse via, la Vecchia Signora sarebbe già pronta ad affondare il colpo. Quello di Montipò è un profilo che piace molto alla dirigenza della Juventus ed il costo dell’operazione non dovrebbe essere troppo oneroso.

Il Verona valuta il proprio portiere tra i 7 ed i 10 milioni di euro, ma è chiaro che in caso di trattativa la Juventus farebbe di tutto per abbassare tali pretese economiche. Da capire anche quale sia la volontà di Montipò che non ha ancora risposto all’offerta di rinnovo (con adeguamento dell’ingaggio ndr.) presentatagli dalla società scaligera nei primissimi giorni di luglio